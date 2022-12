Un couteau sous la gorge de sa compagne

Le parquet ajoute que c’est parce que la compagne a signifié la fin de la relation que Mendez a violemment réagi.

Un an après ces scènes, Mendez ne garde aucun souvenir de son comportement interpellant. "J’étais ivre, je ne me souviens pas. Mais de ce qu’on m’a raconté, je ne peux pas contester", confirme-t-il. Des conditions probatoires, avec une peine d’un an de prison, sont vivement conseillées pour protéger la société. Ce à quoi le prévenu marque son accord, tout en confirmant continuer à boire, mais plus de manière "excessive".

Jugement pou le 27 janvier.