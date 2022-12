Opposition non fondée: il a bien défoncé la porte

Face au refus de la mère du compagnon de le laisser entrer, Mustapha est revenu sur place quelques instants plus tard pour défoncer la porte d’entrée et faire irruption dans le logement. "Il voulait avoir une discussion avec son compagnon, mais la mère ne le connaissant pas réellement a refusé. Il a troué la porte d’entrée et plusieurs traces de semelle ont été relevées sur la porte blanche", confirmait la substitute Broucke. Interrogé, l’opposant contestait être l’auteur des coups à la porte d’entrée, affirmant être en Allemagne pour se faire vacciner au moment des faits. En témoigne la carte de vaccination présentée au tribunal correctionnel. Problème: le cachet allemand date du 25 novembre, soit 11 jours après les faits…

À la défense, une vendetta contre Moustafa était invoquée pour expliquer les accusations mensongères. Le tribunal correctionnel a finalement suivi le réquisitoire du parquet, en confirmant le précédent jugement.