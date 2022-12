Le budget 2023 électrise le soleil et le vent

Traduction par les chiffres: le boni, à l’exercice propre – (soit la différence entre les recettes et les dépenses) – s’établit à 142 000 et des poussières mais, en réalité, il pourrait être double. Le plus important, pour avoir des coudées franches, c’est la trésorerie. En somme, les liquidités. Les voilà dopées par des ventes à venir. Entre autres, celles de l’abbaye de Brogne, de la sablière d’Oret et encore pas mal d’essarts. Ensuite, à Bruxelles, une bonne fée a revu à la hausse le montant de l’impôt des personnes physiques (IPP) reversé par l’État fédéral: "Pour 2023, on annonçait 4 272 000 et, finalement, on va recevoir 5 559 000 €." Ce n’est pas un cadeau. Juste la rétribution due. "Le collège n’est pas pour autant posséder par la tentation de dépenser", rassure le grand argentier. Et les dépenses sont adaptées à la crise, et donc limitées: le chauffage à 19°. Et la coupure de l’éclairage public de 24 h à 5 h. Des mesures qui génèrent des économies substantielles. Conséquence: "Mes angoisses sont dissipées, je suis d’un naturel un peu paranoïaque."

Un budget électoraliste ?

Et au budget extraordinaire, par essence fluctuant car lié à la réalisation d’un portefeuille de projets divers. Par rapport à 2022, il est doublé pour s’établir, tenez-vous bien, à… 12 millions. "J’éprouverais des difficultés à trouver quelque chose qui n’est pas prévu. Mais il vaut mieux prévoir un maximum", considère Robert Joly. Des toits d’églises et de chapelles et des bâtiments à restaurer par-ci par-là et à remettre aux normes. Il y a du taf. "Nous sommes terriblement ambitieux, pour remettre de l’ordre dans des tas d’endroits, et poursuivre le vaste chantier des économies d’énergie, non seulement en isolant un maximum mais en produisant de l’énergie", dit-il encore (voir ci-contre).

Des questions ? Écolo dégaine. "Il faut être effectivement prudent. Or, j’ai l’impression qu’à l’extraordinaire, vous avez complètement oublié la prudence, lance Bénédicte Rochet. 12 millions d’inscrits, dont 6 sur recours à l’emprunt, c’est astronomique. Alors qu’une ville comme Gembloux, 25 000 habitants, l’extraordinaire est à 11 millions. Tout ça pose question et m’interpelle." On projette 20 000€ pour faire un porche à la piscine de Biesme […] Par contre, le plan communal mobilité (50 000) a disparu des radars, regrette-t-elle. Et d’y voir in fine un budget électoraliste. "On prévoit plein de choses et, au final, on ne réalisera rien."

Électoraliste ? Le bourgmestre Delforge n’accepte pas ce jugement péremptoire: "Ça, c’est toi qui le dis mais si, on va réaliser beaucoup de choses, comme on l’a toujours fait. Entre autres, l’aménagement d’une aire pour motor-homes à l’ancienne gare de Mettet (un appel à projet). C’est un chancre et l’assainir, ce n’est pas électoraliste." Figure surtout dans la copie de l’extraordinaire la transition énergétique, que le collège poursuit tambour battant, à marche forcée. Précision de l’échevin Joly quant au recours à l’emprunt pour financer les projets: "Le financement est pessimiste parce qu’il ne tient pas compte de recettes liées à des ventes (l’abbaye, la sablière etc.). Rassurez-vous. Je suis paranoïaque, et je la communique au collège […] Ce serait plus simple, à mon niveau, de ne rien faire. Allez dire au curé de Mettet qu’on ne va pas poursuivre les travaux de restauration de l’église ici à côté." Yves Delforge: "On participe au plan de relance du gouvernement wallon. Ne venez pas nous le reprocher". Qui plus est, avec une vision écologiste certaine. Malgré celle-ci, Écolo n’est pas convaincu et votera contre le budget extraordinaire après avoir approuvé l’ordinaire.