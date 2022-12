L’amant « n’a pas pu se contrôler »

L’homme agressé s’en est sorti avec de multiples fractures du crâne et une fracture de la mâchoire. Une chance pour Johnny, qui aurait pu comparaître devant la justice pour des faits beaucoup plus graves.

Privé de liberté après avoir quitté les lieux en taxi, Johnny avait indiqué "ne pas avoir pu se contrôler" au moment des faits. Avant son passage à l’acte, le jeune prévenu avait également manifesté ses intentions. "Entre 16 heures et 19 heures, il a notamment envoyé 34 SMS à la victime en l’insultant et en le menaçant. Il a même tenté d’appeler à deux reprises, et convié la victime à venir en découdre à la pompe à essence ", avait précisé la substitute Broucke.

Pour sanctionner la gravité des faits, et ce malgré l’absence d’antécédent correctionnel, la peine minimale possible était requise: 2 ans de prison. Le sursis probatoire, plaidé par la défense, a finalement été octroyé au prévenu. Durant 3 ans, Johnny devra se tenir à carreau et éviter tout contact avec Fabrice et suivre une formation en gestion de la violence.