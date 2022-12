Condamné pour une claque, il fait opposition au jugement

En aveu d’avoir asséné une claque, Fethi a reçu par la suite un coup de couteau au visage par Oussama, condamné pour les faits. En état de récidive, Fethi fut lui condamné à un an de prison. Via son opposition, ce dernier espérait obtenir une peine plus clémente pour la claque assénée lors de la bagarre. C’est chose faite depuis ce jeudi après-midi, puisqu’il écope finalement de 8 mois de prison.