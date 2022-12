Accusé d’avoir volé celui qui l’hébergeait

Présent à l’audience, Michel est clair: c’est bien Yassine qui lui a dérobé ses clés d’habitation et les PlayStation de son fiston, le 27 août dernier. " Après deux mois, j’en ai eu marre et je lui ai demandé de partir. Je lui payais tout, à boire et à manger même quand on sortait à l’extérieur. Il a cassé ma TV et pris les PlayStation de mon fils ", affirme la victime. Face à lui, Yassine conteste fermement avoir commis le moindre vol avec violence. Ce dernier explique avoir tranquillement quitté les lieux comme lui a demandé Michel. " Mais c’est vrai qu’on s’est bagarré. Je lui ai réclamé les 350 euros qu’il me devait, car j’en avais besoin pour rentrer auprès de ma famille en Italie " , confie très ému l’homme actuellement détenu. Le lendemain des faits, l’homme originaire d’Algérie admet avoir adopté un ton menaçant en envoyant un message WhatsApp à Michel: " Si tu vas à la police, je vais te buter. "