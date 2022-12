Charleroi: il refuse de lui rendre le GSM et lui balafre le visage

Ali est passé à deux doigts de comparaître pour l’une des plus graves infractions du Code pénal. À quelques centimètres près, ce dernier tranchait la jugulaire de Hawari avec son cutter et l’intention d’homicide aurait pu être retenue contre lui. Ce jeudi après-midi, l’homme bientôt trentenaire comparaît finalement pour un vol avec violence d’un GSM et de 500 euros.