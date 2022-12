Une permanence numérique pionnière à Sambreville

Démonstration faite lundi soir autour de la table du conseil de ce retour au premier plan de ce cancer social: l’inédite présentation d’un plan de lutte le ciblant nommément. Signe de son importance, celle-ci figure tout en haut de l’ordre du jour, point emblématique d’un débat exceptionnellement présidé par l’échevin Nicolas Dumont. Le cadet du collège a dû remplacer au débotté le bourgmestre Luperto, souffrant, et force est de constater qu’il a occupé le fauteuil avec aisance.

La stratégie de bataille lancée contre la pauvreté résulte d’un chantier participatif ayant fédéré une quarantaine de participants, dont Christine Mahy, la médiatique secrétaire générale du réseau wallon contre la pauvreté.

On pense plus souvent à la sécurité publique qu’à la sécurité d’existence. Or, à l’aube de 2023, vivre dignement sous un toit, d’un emploi, et au sein d’une famille soutenante, a priori pas la mer à boire, demeure une étoile inaccessible à beaucoup.

Trois intervenants se relayent au micro.

Le président du CPAS Vincenzo Maniscalco rappelle les débuts de ce chantier de longue haleine, chaotiques du fait du Covid. Les participants ont empoigné en mode virtuel sept thématiques sous-tendant la mécanique perverse générant la pauvreté.

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) en a été le moteur, en partenariat avec le Centre public d’action sociale (CPAS), le Plan Stratégique Transversal (PST) et les bibliothèques communales, cette lutte obligeant une offensive coordonnée.

Pour avancer, Sambreville a recruté à temps plein un agent dédié à cette alerte générale "pauvreté", Clémentine Robinet, laquelle a collaboré avec Fabian Martin, chef de service du PCS.

Sambreville serre donc les rangs. Tous les acteurs de terrain ont beaucoup phosphoré et échangé, dans tous les registres. De ce laboratoire d’idées ont émergé six moyens d’action.

Solutions ou sparadrap ?

Désamorcer la pauvreté suppose d’agir à ses racines: l‘isolement, la solitude, la fracture numérique, le manque d’information et le non-recours aux droits (financiers). Et, comme pour tout, suppose d’améliorer la communication entre les acteurs. Constat général: "La crise du Covid a accéléré la numérisation de la société", digitalisé l’économie et laissé sur le bord du chemin beaucoup de gens. Pour certains, la "souris" d’un ordinateur, ses clics droit et gauche, sa molette, reste un concept impénétrable. De même que le QR Code passe pour un hiéroglyphe illisible. Il faut donc donner l’envie à ces décrochés de franchir leur répulsion et monter dans le train en marche. Comment ? Entre autres, par des formations collectives, par une permanence dédiée à l’inclusion numérique.

La lutte contre le non-recours aux droits, elle, suppose de bien accueillir les citoyens: "Car le 1er contact avec une institution peut déterminer comment va se passer tout le processus", indique Clémentine Robinet. Compliqué de récupérer un citoyen dégoûté. Il est donc préconisé de réinventer une politique d’accueil et d’aller dans les écoles et associations pour informer les jeunes de leurs droits et devoirs.

On en passe. Pour Fabian Martin, la mise bout à bout des problèmes est alarmante.

La minorité MR et cdH applaudit mais questionne. Seul Défi, tout en saluant le principe, émet des réserves. Il sera le seul à épingler le flou budgétaire – alors qu’il y a le feu – et à s’abstenir, l’enfer étant pavé de bonnes intentions.

"On peut louer la démarche mais, face à l’inflation destructrice de richesse et de la classe moyenne, qui va de pair avec une aggravation de la pauvreté, ce plan propose-t-il des solutions ou n’est-il qu’un sparadrap ?" questionne Philippe Kerbusch. Et, quid du coût de ce plan et de son monitoring ? Finalement, en l’état, le plan est inchiffrable au vu du nombre d’acteurs et de départements impliqués.

Écolo, par la voix de Jean-Luc Revelard, félicite même l’équipe, après l’avoir busée le mois dernier par une cote critique de 2/10: "Ce plan est très intéressant et nous allons bien entendu le soutenir, mais concrètement, quelles retombées pour les bénéficiaires ?"

Un seul chiffre de l’action sociale ennuie beaucoup Monique Félix (Défi): le nombre de revenus d’intégration sociale accordés à des jeunes de moins de 25 ans, alors que des secteurs sont en pénurie. "Leur difficulté n’est-elle pas simplement celle de ne pas se lever ?"

Le président du CPAS réplique que figurent des étudiants méritants dans le lot de ces bénéficiaires. "Fierté de voir des jeunes que nous avons soutenu décrocher un diplôme", dit-il.

Le feed-back du projet ? Question jugée prématurée, le plan de bataille étant appelé à être sans cesse remis sur le métier, affiné, et à évoluer.

Le réseau des acteurs de lutte contre la pauvreté entrera dans le vif du sujet le 7 février.