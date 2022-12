Les prévenus ont, selon les enquêteurs, écoulé plus de 100.000 euros de cannabis et de cocaïne dans la région de Sambreville entre 2016 et 2020. Interrogés par le tribunal, les protagonistes du dossier ont minimisé la durée des périodes infractionnelles visées et les quantités détenues, expliquant qu’il s’agissait avant tout de leur consommation personnelle. Les policiers ont observé de nombreuses et brèves visites chez un prévenu. L’analyse de la téléphonie de ce dernier ont confirmé les soupçons à son encontre. Les perquisitions et analyses bancaires ont permis de compléter l’enquête.

Le substitut Vandermeiren a pour sa part mis en avant la façon organisée dont ont agi les prévenus, l’existence de rôles définis : l’un d’eux en véhiculait d’autres, certains préparaient les commandes, emballaient la drogue ou servaient d’intermédiaire avec un fournisseur. Des peines de 5 ans, 4 ans, 3 ans et 30 mois de prison sont requises, tout comme 1000 euros d’amende pour chacun des prévenus. Une peine complémentaire de 6 mois est réclamée à l’encontre du détenteur d’un taser. Des confiscations sont requises à l’encontre de deux des prévenus : 33000 euros pour l’un et 66.000 euros pour l’autre.

Des peines de travail sont plaidées pour deux des prévenus, une peine assortie d’un sursis probatoire est sollicitée pour un troisième. Le conseil du dernier demande au tribunal de constater le dépassement du délai raisonnable dans le dossier et de prononcer une simple déclaration de culpabilité.

Jugement le 27 janvier.