Charleroi: Drogué à l’héroïne et la cocaïne, il exhibe son sexe devant une enfant de 3 ans

Une vision interpellante de la femme

Toxicomane, Muhammad confirme bien avoir été sous l’influence de cocaïne et d’héroïne au moment des faits. Et il semble ne pas avoir gardé en mémoire son réel comportement. Parce que pour le parquet, c’est bien Muhammad qui a importuné la victime. "Elle dit avoir été suivie par le prévenu, qui la regardait avec insistance et en lui faisant des clins d’œil ou en proférant des insultes et remarques désobligeantes", précise le substitut Vervaeren. D’après lui c’est quand la mère de famille a demandé la raison des insultes proférées que Muhammad a exhibé ses parties génitales. Le tout en disant "sucez-moi toutes les deux."

Inquiet, le parquet sollicite une peine de 20 mois de prison. Notamment en raison du regard porté par le prévenu envers les femmes. "Il a dit, devant le juge d’instruction, que les victimes d’un viol “étaient un peu à blâmer” et que quand une femme dit non à des avances sexuelles, c’est “pour ne pas avoir l’air facile”." Sans oublier sa paranoïa envers la police qui, selon lui, aurait envoyé la victime pour le provoquer ou qui aurait l’habitude de lui tendre des pièges en planquant des stupéfiants.

Muhammad estime encore qu’un exhibitionniste "n’est pas pire qu’une femme qui danse nue dans un bar." Un sursis probatoire est conseillé, pour protéger la société. Un sursis simple a été plaidé par la défense, pour ce qui est qualifié comme un "comportement désinhibé" par la consommation de drogues. Jugement pour le 5 janvier.