Aiseau-Presles: La justice lui avait fait une faveur, il récidive et violente à nouveau sa compagne

C’est un visage loin d’être méconnu de la Justice qui s’est présenté ce jeudi après-midi, devant la dixième chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Et pour cause, puisqu’Alan fut condamné le 19 mai dernier par le même tribunal à 15 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Cette fois-là, il avait commis des coups et blessures sur sa compagne et des faits liés à des produits stupéfiants. À l’époque, le juge lui avait accordé sa confiance et une mesure de faveur avec des conditions probatoires à respecter. Alan devait notamment ne plus commettre d’infraction et ne plus consommer d’alcool…