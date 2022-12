Fosses-la-Ville : Un budget communal 2023 prudent, face à des coûts qui grimpent

15 millions: c’est l’enveloppe avec laquelle la Commune va vivre au budget ordinaire. On y sera à l’équilibre entre dépenses et recettes, prédit l’échevin. Les prévisions recèlent de "bonnes nouvelles", comme des rentrées supplémentaires venues du Fonds des Communes, ou des impôts (IPP et additionnels au précompte immobilier).

Police: « on montre les dents au Fédéral »

Ces recettes providentielles ne sont pas superlfues pour tenir la barque à flot face, d’autre part, à une série de coûts qui grimpent: "La dotation au CPAS qui augmente de 4%, soit 60.000€…celle du service incendie de 17% (80.000€) et celle de la police de 7%", liste notamment Étienne Drèze. Par rapport à cette dernière, il dit une certaine "amertume" du collège vis-à-vis des autres niveaux de pouvoir: "On nous demandait une augmentation de la dotation de 9%, notamment parce que le Fédéral a décidé d’octroyer à nos policiers des chèques-repas." Sauf que le Fédéral décide… et escompte que les Communes payent. Un peu facile, estime-t-on au collège. Ça représente 17.000€ soit, à l’échelle budgétaire un montant relativement symbolique. Mais symboliquement, justement, Fosses a décidé de refuser: "À un moment donné, il faut dire stop et montrer les dents. Que le Fédéral assume ses décisions." D’autant que, depuis un certain nombre d’années, le personnel communal demande des chèques-repas, qui lui sont refusés pour des raisons budgétaires: "En donner à nos policiers, ce serait dès lors assez malvenu."

La minorité vote pour ce budget, saluant la difficulté de l’exercice d’équilibriste. Mais du côté du PS, Romuald Denis s’inquiète des difficultés rencontrées par la population en rapport avec la crise énergétique: "On se demande si 4% d’augmentation des dépenses au niveau du CPAS ce sera suffisant…" Probablement pas, vu la croissance des demandes d’aides. Mais le cas échéant on passera par une modification budgétaire, pour assumer les missions sociales au mieux.

C’est à ce niveau qu’Écolo aurait aimé davantage de créativité de la part de la majorité, dans les aides à apporter à la population: "Par exemple, certaines Communes proposent des diagnostics énergétiques", cite Céline Casteels.

Des réfections rue du Grand Étang et place du Centenaire

L’argument du collège "on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a" est illustré aussi par le budget extraordinaire. Il n’est pas particulièrement bien nommé dans le sens où, en 2023, il ne faut pas s’attendre à des chantiers spectaculaires et ambitieux: "La période des grands projets arrive à sa fin", analyse encore la conseillère écologiste au terme de la présentation de l’échevin. Celui-ci pointe tout de même quelques beaux dossiers prévus l’an prochain: la réfection, pistes cyclables comprises, de la rue du Grand Étang, l’aménagement de la place du Centenaire, des travaux (subsidiés) d’isolation extérieure aux écoles de Vitrival et Le Roux, et divers travaux dans des bâtiments communaux pour réduire les consommations d’énergie: "On ne sait pas encore exactement lesquels et combien, mais on a prévu un montant" explique Étienne Drèze. La crise et l’énergie: décidément des mots qui s’imposent à tous les détours des échanges autour des budgets communaux.