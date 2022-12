Fin d’année décisive pour les Gayolles

Et le présent, c’est la venue de Solre-sur-Sambre, ce soir. "Une valeur sûre de la série avec des individualités et un collectif au top, commente Capacci. Les Tuniques Bleues ont brillé en début de saison avant de rentrer dans le rang mais cela reste un adversaire très difficile à manœuvrer. Nous sommes conscients qu’il faudra sortir une prestation solide pour aller chercher les trois points." Le tout, sans Mouffe et Savsin, suspendus.

L’autre sommet opposera Pont-à-Celles et Péruwelz. Battu pour la première fois depuis longtemps, le PàC voudra prendre sa revanche face à un concurrent direct. En embuscade, Ransart a un beau coup à jouer à condition d’aller s’imposer chez les Luingnois. Des Mouscronnois frustrés par leurs derniers résultats, à commencer par le nul subi à Montignies. Des Montagnards qui n’auront, cette fois, rien à perdre puisqu’ils se déplacent à Belœil, l’autoritaire leader de la P1. Fabrice Focant peut-il créer la surprise ? Un ou l’autre bonus serait le bienvenu dans la course au maintien. D’autant que Courcelles et Mons s’affrontent dans le même temps et qu’un des deux va en profiter pour tirer les marrons du feu.