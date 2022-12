Vol de carte bancaire à Charleroi: "Un malentendu", selon le suspect

Condamné à 10 mois de prison par défaut, l’opposant espère être acquitté. Pour Francky, 28 ans, cette histoire impliquant ce qu’il considère être son "petit frère de cœur" est un affreux et terrible "malentendu". Non, il n’a pas dérobé la carte bancaire de son copain, début août 2017, sans l’accord de ce dernier. Mais pour le jugement rendu par défaut et condamnant Francky à 10 mois de prison, il y a bel et bien eu un self frauduleux commis par l’opposant.