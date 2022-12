Sambreville et Fosses: de belles histoires à la clarté des lampions

Cette promenade se déroulera de 16h à 18 h. Le prix est de 9 € par adulte (12 ans et plus), et 7 € par enfant. Gratuit pour les moins de 5 ans. Il faut prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo et à la marche. Attention: les chiens ne sont pas admis. La promenade est accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

La balade est organisée pour un groupe de 20 personnes. Les réservations se font via le site internet www.lacdebambois.be/visites-guidees

Seconde opportunité de découvrir le lac de Bambois en nocturne: le samedi 14 janvier, de 16 h 30 à 18 h 30.

Une troisième visite à la nuit tombée est prévue, mais cette fois à la noue de Moignelée (rue de l’Église, à Sambreville), le samedi 25 février, de 18h à 20 h. Pour ce dernier endroit, réservations par téléphone au 071 260 100 ou par mail via l’adresse idef-bambois@skynet.be