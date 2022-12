Aide alimentaire à Charleroi: une année noire

L’année 2022 a vu les chiffres grimper: ce sont ainsi plus de 37 000 colis alimentaires qui ont été distribués (légumes frais, denrées alimentaires de base, articles d’hygiène, surplus collectés auprès du secteur agro-alimentaire et notamment les criées aux fruits et légumes) depuis le 1er janvier. À côté des dons, l’épicerie sociale du Passage 45 ouvre l’accès à des produits à prix réduits. En 2022, 11 000 passages caisse ont été enregistrés, soit une moyenne de 210 par semaine, pour un ticket moyen de 8,58 euros.

"Nous nous efforçons aussi de remettre en état du matériel de puériculture pour le revendre en seconde main aux familles en difficulté", poursuit le président. Dans ce cadre, une collaboration inédite a débuté avec notre atelier d’insertion professionnelle "Trans’Form". En un peu plus d’un mois, près d’une centaine d’articles ont déjà trouvé preneurs. Philippe Van Cau souligne enfin le travail en réseau de la plateforme alimentaire de Charleroi, lauréate d’un beffroi de cristal en 2022, qui regroupe une bonne trentaine d’associations. Sous l’égide du CPAS qui continue à la coordonner, les partenaires renforcent leurs liens pour éviter les pertes, compléter leurs offres et s’assurer qu’un maximum de personnes puissent en bénéficier. "Les crises à répétition que nous vivons depuis bientôt plus de deux ans ont enfoncé dans la pauvreté des publics déjà fragilisés et en ont fait plonger d’autres: des travailleurs, des étudiants, des familles monoparentales, des personnes âgées. Les demandes d’aides alimentaires n’ont jamais aussi été importantes. Nous assistons à un véritable drame social. Heureusement, notre tissu associatif est réactif et les gens s’entraident. Nos ministres Karine Lalieux au fédéral et Christie Morreale à la Région ont aussi été réactives et ont soutenu le secteur. Il faut que nous fassions en sorte que les demandes refluent dans les mois et les années à venir et pas que la situation que nous connaissons actuellement devienne notre nouveau référent."

En cette fin d’année 2022, le CPAS de Charleroi a reçu près de 100 000 euros de la Wallonie – soit 40 000 pour l’épicerie sociale et 60 000 euros pour la plateforme alimentaire – et 140 000 euros du Fédéral. "Cela va permettre à notre épicerie sociale de proposer des produits pour les bébés et des kits petits-déjeuners pour les enfants de maternelles et de primaires." On parle ici d’eau, de compotes, de collations. Plus largement, ces moyens vont servir à financer la collecte et l’achat de denrées de première nécessité, préparer des repas, colis, bons alimentaires, chèques, livraisons, etc. pour des milliers de personnes. En 2023, la Wallonie compte débloquer 8 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire. Le CPAS de Charleroi se prépare logiquement à répondre à l’appel à projets.