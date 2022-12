Des attouchements sur deux personnes vulnérables

Le 5 août 2018, c’est à la fin d’un moment convivial que Jacques passe à l’attaque sur Lucie. Les deux personnes viennent de consommer deux bouteilles de vin et la septuagénaire invite l’homme à quitter son domicile pour pouvoir aller faire une sieste. Dix minutes plus tard, elle se réveille et sent un poids sur elle. "Elle a vu qu’un homme était occupé à lui toucher les parties intimes et elle l’a mis en fuite en hurlant", relate le substitut Brichet.