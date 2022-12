L’hommage émouvant aux héros de la guerre contre le Covid-19

En cette année post-covid, et de grand retour à la vie normale, l’accent a particulièrement été mis sur ces travailleurs de l’ombre, discrets mais créatifs, qui ont œuvré à maintenir les liens distendus par l’épidémie voire anéantis, et à garantir la santé publique. L’équipe de la Résidence Dejaifve tout d’abord, qui a déployé des trésors d’imagination pour mettre en place, lors des confinements successifs, une série de stratégies destinées à maintenir de la vie et de la joie au sein de l’institution. Visio-conférences, danses dans les couloirs, capsules vidéos, autant de moments précieux qui ont permis aux résidents littéralement claquemurés de garder le contact avec l’extérieur et de ne pas sombrer dans le désespoir alors que les maisons de repos avaient pris l’allure de camps retranchés.

Une équipe dévouée donc, et qui a pu compter sur une solidarité spontanée beaucoup plus vaste pour tenir le coup: des commerçants et citoyens fossois se sont en effet pliés en quatre pour trouver des solutions aux problèmes aigus posés par la pandémie.

À Fosses, aux premières heures de la grande chevauchée du Covid, des masques ont été confectionnés dans l’urgence grâce à Cédric Falque. Sous l’impulsion de ce commerçant de Sart-Saint-Laurent, pas moins de 8 couturières locales se sont activées jusqu’à produire 200 masques par jour. D’autres commerçants et enseignes sont salués pour leurs dons savoureux: la chocolaterie de Chantale Florent ainsi que Marco Previti, qui a fait livrer des spécialités italiennes, de quoi passer un moment gustatif réconfortant. Et, le folklore étant roi à Fosses, Chinels, Clowns, Sorcières et autres groupes n’ont jamais manqué une petite visite à la Résidence pour réchauffer les cœurs.

Des héros ordinaires

Pour tous ces Fossois, de cœur ou de fait, le directeur de la Résidence Bertrand Mathy a remercié à son tour. "C’est dans les moments difficiles qu’on teste la solidarité d’une équipe. Jamais ils n’ont rechigné à la tâche alors que le danger rôdait autour de nous en permanence, ainsi que la peur de ramener le virus à son domicile", a souligné le directeur. Pendant six mois, la vigilance a payé, la Résidence s’est muée en citadelle imprenable, jusqu’à ce que le virus l’assiège et y déboule avec fracas, du jour au lendemain, contaminant à l’aveugle des dizaines de résidents et membres du personnel. "Et tout le monde a courageusement fait face, et tout le monde est revenu, samedis et dimanches, de jour comme de nuit", a ajouté B.Mathy.

Autres teams "de choc" en période de crise sanitaire, tous ces volontaires qui se sont impliqués pour que s’enchaînent rapidement les écouvillons dans les nez et les aiguilles dans les bras: d’abord au centre de testing de Bambois, puis au centre de vaccination installé dans le hall sportif de Sart-St-Laurent. Grand coordonnateur de ce centre, qui a parfois piqué jusqu’à mille personnes par jour, le Dr Pierre Masscheleyn. "Je suis fier de faire partie de cette équipe" a-t-il dit avec émotion, avant de chaleureusement remercier les décideurs ayant permis l’ouverture à Fosses de ces antennes de première ligne. "Pour les Fossois, citoyens et personnel soignant, ce fut une chance incroyable d’avoir pu disposer à deux pas de chez eux de tels outils", indiqua l’ex-directeur médical du centre. Hommage aussi à l’échevin Bernard Meuter, qui en fut bombardé le logisticien et qui y connut des heures de travail folles.

À la fin de la cérémonie, les membres du personnel de la Résidence Dejaifve, comme tous les autres lauréats, se sont vus offrir une rose de couleur orange, symbolisant l’enthousiasme et l’amitié.

À présent que ce cauchemar s’est éloigné, épinglons à notre tour le mérite de cet hommage officiel: avoir fait applaudir les héros ordinaires qui se sont levés contre cette épidémie, n’écoutant que leur envie ou leur devoir d’être solidaires. Incidemment, l’autorité rappelle que, du pire, émergent toujours des raisons de croire au meilleur de l’homme. Enfin, tandis qu’un accordéoniste Joris Gilson semait les notes festives de Li Bia bouquet, l’hymne wallon, d’avoir refermé localement le livre de cette tragédie mondiale, en riant, comme on conjure une calamité.