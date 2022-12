Farciennes: un comptable accusé par son ex-employeur d'avoir volé plus de 9000€

En septembre 2019, un comptable externe remarque une faille dans la comptabilité et la disparition de la fameuse enveloppe. Si Johan confirme bien avoir eu en main de l’argent liquide provenant du magasin et des livraisons chez des particuliers, il nie en revanche être le responsable de l’abus de confiance. "Tout le monde avait accès au coffre. Et vu les procédures mises en place à l’époque, il est impossible d’expliquer la disparition de la somme", confie-t-il.

Zéro preuve

Pour le parquet, le point final à donner à ce dossier est très simple: un acquittement. "Dans un premier temps, j’avais tracé un réquisitoire de non-lieu dans ce dossier. Et en écoutant la plaidoirie de la partie civile, je considère que le prévenu doit être acquitté", avance le substitut Bury. Selon ce dernier, il n’existe aucune preuve formelle que Johan est bien l’auteur de la disparition de l’enveloppe et les soupçons et la mauvaise relation entre Johan et le gérant n’expliquent pas tout.

La défense, de son côté, ne cache pas sa satisfaction à l’issue du réquisitoire. "La traçabilité est totalement inexistante et tout le monde avait accès à la pièce. Comment peut-on prouver le vol avec ces éléments", insiste Me Bruno, l’avocat de Johan.

Jugement mi-janvier.