Selon nos informations, l’importante saisie – réalisée le jour précédent – était stockée chez le dépanneur Senzée de Marchienne-au-Pont: la police judiciaire s’est présentée en nombre sur les lieux pour embarquer les voitures, qui devaient être transportées ailleurs dans une certaine discrétion. Un trajet alternatif, pour éviter d’éventuels bouchons sur la route, était même envisagé.

Coïncidence étrange, le transport de ces nombreux véhicules par la police judiciaire tombe quelques heures après qu’une vaste opération policière a été menée ces mardi et mercredi par la police fédérale et par la protection civile. Comme le rapportent nos confrères de La Nouvelle Gazette, 18 personnes auraient été interpellées dans le cadre d’une vaste opération antidrogue menée sur l’arrondissement judiciaire de Charleroi et dans la région du Centre.

Deux plantations de cannabis, du côté de Fleurus, ont également été démantelées.

Contacté, le parquet de Charleroi a précisé qu’un dossier se trouve actuellement à l’instruction, sans vouloir commenter davantage.Le mystère demeure quant à l’importance de cette organisation criminelle découverte par les autorités judiciaires et sur un quelconque lien avec l’important ballet des véhicules saisis…