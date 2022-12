Alors qu’il venait rendre visite à sa petite fille de 6 ans, comme de coutume depuis la séparation du couple en 2017, Mohamed a porté des coups sur son ex-compagne et sur sa propre fille . "Il a demandé à la petite de porter les sacs de course trop lourds. La maman a refusé, il a alors pété un câble et a porté un coup à la tête de sa fille avec l’un des sacs et lancé la vaisselle et une théière en direction de son ex-compagne", décrit la substitute Malorgio.

Mohamed, également auteur d’une fessée sur sa petite fille, a contesté la version donnée par son ex-compagne lors de son audition. "Il prétend qu’elle a changé de décision concernant un départ en vacances avec sa petite fille et qu’elle a inventé la scène pour l’empêcher de partir en vacances." Mais selon le parquet, les constats policiers et médicaux découlant de cette scène de violence confirment bien l’existence des faits.

Une peine de 12 mois de prison est requise, par défaut, contre Mohamed. Jugement le 11 janvier 2023.