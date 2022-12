À l’hôpital, les poupées unisexes du Kiwanis

Mercredi matin, une délégation du club s’est rendue au service pédiatrique du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM), site Sambre, à l’hôpital d’Auvelais donc, pour distribuer ces poupées magiques. Un moment de pur bonheur pour les enfants comme pour le personnel infirmier.

"Améliorer l’accueil de l’enfant à l’hôpital, tel est le défi de la poupée Kiwanis", résume Dimitri Malherbe, président du club 2022/2023, dont la signature de la charte fondatrice remonte à 1982.

La poupée accompagne partout l’enfant au cours de son hospitalisation et tout au long de sa maladie.

Que dire à la poupée ? "Le médecin ou l’infirmier.ère explique à l’enfant, à travers sa poupée, ce que l’on va lui faire pour diagnostiquer sa maladie, le soigner et enfin le guérir.On peut tout faire sur la poupée: la couper, la recoudre, la piquer, la perfuser, la plâtrer, l’opérer et, partant, montrer, expliquer, rassurer, réconforter." Lorsque l’enfant est guéri, il rentre chez lui avec sa poupée. "Les poupées libèrent les enfants de l’inquiétude, des tensions, des soucis et des problèmes qui les tracassent", écrit à leur propos Hubert Stuyvaert, qui leur a consacré un livre.

Par tradition, autour de la saint Nicolas, le Kiwanis apporte plus que ses poupées. Il dégaine un gros chèque-cadeau de 1000€, en partenariat avec les Établissements Viroux, afin d’offrir aux enfants jeux, matériels de coloriage ou de bricolage.

Toute l’année, le club, qui rêve de changer le monde, multiplie les actions de solidarité tous azimuts. Son slogan ? Together we can.

Actuellement, le Kiwanis soutient les familles précarisées par la fourniture de chèques combustibles.