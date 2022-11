Un mauvais coup aux lourdes conséquences

Au départ, cela devait être une soirée festive pour Guy. Mais finalement, cette soirée du 29 janvier 2017 a encore des répercussions sur sa vie actuelle. Ce soir-là, après une mauvaise blague d’un ami, Guy a reçu un coup direct en pleine joue, de Florent. "Je me suis disputé avec ma compagne, en dehors de la soirée. J’ai lancé son téléphone et quand elle s’est abaissée pour le ramasser, un homme lui a dit “ne t’abaisse pas comme ça devant moi.” Je lui ai porté un coup et je suis parti en courant parce que ses deux amis voulaient me frapper", confie le jeune homme âgé de 19 ans à l’époque.