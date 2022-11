Des percussionnistes de Fosses-la-Ville au carnaval de Rio

Au programme de ce voyage immersif, pas moins d’une prestation battant follement tambours sur son sambodrome, cette grande avenue de 800 mètres de long et 13 de large dédicacée à la seule et unique explosion de joie accaparant les âmes et endiablant les corps qui compte vraiment en ce plus grand pays de l’Amérique latine: le carnaval, sur le fond sonore de ce patrimoine dansé fondant l’identité nationale du Brésil.

Sur cette droite macadamisée longue comme une piste, et bordée de gradins de 80 000 places, il faut imaginer voir décoller sous les vivats une fête monstrueuse. "Cinq jours de danse et de musique non-stop, jour et nuit, deux millions de personnes dans les rues, 70 écoles de samba mobilisées", lance le président-fondateur de Bacadam, Christophe Bernard. On ajoutera : et des chars à gogo ensorcelés par des créatures aux tenues sexy et extravagantes magnétisant tous les regards et affolant les sens.

Du sambodrome officiel, où tout est bien cadré, aux célèbres plages de Copacabana et Ipanea où se trémoussent des danseuses sublimes à moitié nues, Bacadam va promener sa discrète belgitude, parfois en touristes. Excusez du peu. Christophe Bernard, 47 ans, raconte l’enchaînement des rencontres qui a amené Bacadam, modeste mais non moins méritant groupe d’une ville de 10 000 habitants, à figurer dans ce défilé mythique d’une mégalopole brésilienne, perdu au milieu d’écoles de samba de classe mondiale.

Des coachs brésiliens

D’abord, Christophe a déjà goûté aux vibrations de la vie brésilienne, marquée par la pauvreté. En 2015, il a participé au championnat du monde de capoeira, art martial brésilien se pratiquant en musique. Avant de rentrer en Belgique, il s’est accordé des stages de percussions supervisé par des maîtres. Une expérience qui l’enchanta. Dont est issu Bacadam, fondé en 2016 et qui fit sa première apparition à Fosses lors du carnaval du Lætare de 2017.

À peine propulsé, Bacadam cherche l’adoubement de Brésiliens. "Mais un groupe exclusivement belge et faisant la promotion de la culture brésilienne, les Brésiliens rencontrés n’aimaient pas trop. C’était pour eux anormal. Ensuite, voyant qu’on se débrouillait plutôt bien, ils sont revenus vers nous", détaille le président.

Augusto et Sergio, deux Brésiliens résidant à Bruxelles, et y vivant de leur art, ont découvert la cité des Chinels.

"Ils ont assisté à nos répétitions. Tout en respectant nos créations originales, ils ont corrigé quelques détails afin d’améliorer le son", poursuit Christophe Bernard. Par exemple, la qualité de l’amplitude des "boums" dépend de la façon dont le percussionniste tient la mailloche et de l’endroit de la peau tendue où il frappe. Et puis, au-delà de ces resserrages de boulons techniques, il y a le petit coup de génie du destin: il se fait que l’un de ces Brésiliens expatriés en Belgique est le frère du directeur d’une école de Samba de Rio. "Et par son intermédiaire, nous avons été invités à participer à l’édition 2023 du carnaval de Rio". Un exploit qui semble relever de la magie, qui fait déjà rêver et atteste que le monde est bien petit.