Condamné pour tentative de meurtre à son ex-compagne, il persiste dans la violence

Le lourd palmarès judiciaire de Renaud a débuté en 1998, devant un tribunal de la jeunesse. Cette année-là, a déjà porté des coups et provoqué des blessures. Le reste n’est pas plus réjouissant: rébellion en 2002, tentative de meurtre avec sept coups de couteau sur son ex-compagne et viol en 2005, etc. Il y a encore quinze jours, Renaud a écopé d’une peine de trois ans de prison par défaut. D’après le tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme violent a commis une violation de domicile, a détruit du mobilier et frappé sa belle-fille. "C’était la cavalcade à Fleurus, j’étais sous l’influence de l’alcool et je me suis disputé avec ma compagne. Sa fille s’est interposée et voilà", confirme celui qui comparaît détenu après avoir formé opposition au jugement.