Le 20 février 2021, le prévenu s’est présenté à l’hôpital Vincent Van Gogh de Charleroi réclamant une hospitalisation urgente. Le personnel médical, constatant qu’il n’avait pas besoin de tels soins, l’a renvoyé chez lui. L’homme a alors proféré des menaces de mort, promettant de revenir armé d’un calibre 9 mm. Il s’est ensuite calmé.

Avant de quitter les lieux, l’individu a demandé à se laver les mains. Il a sorti un couteau et a tenté de frapper le médecin qui lui tournait le dos. Le docteur a été légèrement touché à la main et sur le flanc mais a réussi à désarmer le prévenu.

Auditionné, ce dernier avait déclaré au juge d’instruction qu’il avait emporté une arme en vue de commettre une prise d’otage si une hospitalisation lui était refusée.

Le tribunal l’a condamné en première instance pour tentative d’assassinat, menaces et port d’arme par destination. En appel, le prévenu a contesté la tentative d’homicide et la circonstance aggravante de préméditation. L’avocat général a, lui, demandé de confirmer le jugement. L’homme "n’a pas agi dans l’émotion, tout ça était bien réfléchi", estime-t-il.

La défense a plaidé une requalification en coups et blessures, non prémédités, et a plaidé un sursis probatoire sur une peine de moins de cinq ans. Le prévenu souffre de problèmes psychologiques depuis des années. Il est toxicomane mais n’est atteint d’aucun trouble mental et est responsable de ses actes, a conclu une expertise. L’arrêt sera prononcé le 9 décembre.