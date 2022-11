Fosses-la-ville: 2022, un très grand cru pour le lac de Bambois

Après la pandémie, 2022 signait le retour de l’événementiel, auquel le public a chaleureusement répondu, et en masse. Ainsi, la 3e édition du Réveil du Lac a rassemblé plus de 3 000 participants. À la fin de la saison, 700 courageux ont bravé les éléments afin de profiter des féeries du lac, dernier événement et dernier jour d’ouverture du parc.

La météo chaude, sèche et ensoleillée de cet été caniculaire a permis au site de faire profiter de sa fraîcheur et de ses promenades "nature" à un grand nombre d’estivants. La qualité de l’eau n’a pas pâti des records de température, le lac a en effet été peu impacté par les cyanobactéries.

Sous ses airs d’été indien, l’arrière-saison a été rendue encore plus attractive par la présence de l’exposition artistique Art & Vert, très appréciée du public, installée dans les Jardins de la Découverte.

Bons baisers de Bambois plage

533 participants (statu quo par rapport à 2021): c’est le bilan des stages et ateliers nature et pêche pour enfants. Quant aux visites guidées, elles récoltent également un franc succès puisqu’elles comptabilisent 505 personnes (+ 44%). Enfin, quelque 2 500 enfants ont été accueillis dans le cadre d’animations pédagogiques. Les sorties scolaires ont repris leur rythme d’avant le Covid.

À quoi s’attendre en 2023 ? Le site rouvrira ses portes au grand public le samedi 4 mars. La partie couverte (en intérieur) du Jardin de l’Enfant sera réhabilitée afin d’y présenter les animaux nocturnes de nos régions.

Le Réveil du Lac suivra le nouveau calendrier des vacances scolaires et se tiendra pour la première fois en mai et sur 2 jours, le week-end des 13 et 14 mai. À l’image du Chaise’tival en 2022, l’édition 2023 sera plus que jamais participative et sous-tendue par une nouvelle thématique: cadre [s].

À partir du 3 juin, l’exposition Bons baisers de Bambois-Plage emmènera les visiteurs remonter le temps jusqu’à l’époque d’après-guerre, où les touristes affluaient par le train pour profiter de la plage, de la pêche, des plaines de jeux, pédalos, barques et autres plaisirs du lac d’antan.

Les fructueuses collaborations engagées cette année pour le festival de théâtre de rue Le Lac des scènes (juillet 2022) et l’exposition Art & Vert seront également renouvelées.

Dates d’ouverture de la baignade: du 15 mai au 30 septembre, ouverte les week-ends de mars de 13 à 16 h. Du 1er avril au 30 septembre, 7 jours sur 7, de 11 à 18h30. Du 1er octobre au 5 novembre, les mercredis, week-ends, jours fériés et congés scolaires de 11à 17h.