Plus de quinze ans sans toucher à l’IPP à Sambreville: Jean-Charles Luperto ne démissionnera pas en 2023

Un tel choix se révélerait surtout impopulaire auprès de la population. Mais le bourgmestre justifie cette fiscalité constante par un autre calcul. "Un pourcent en plus à Sambreville ne rapporte pas ce que ça rapport ailleurs. C’est purement mécanique dans la mesure où les salaires moyens sambrevillois sont en dessous de la moyenne régionale et provinciale." La Région devrait donc revoir ce calcul de manière plus égalitaire. "Car chez nous, nous avons plus de besoins que d’autres Communes mais nous avons moins de moyens pour les financer grâce à notre base fiscale. 8% d’IPP chez nous rapportent moins qu’ailleurs."

Tous les partis ont, comme chaque année, salué cette décision sans pour autant approuver le budget (voir ci-dessous). Monique Félix a rappelé au bourgmestre, sur le ton de la rigolade, qu’il avait dit qu’il démissionnerait s’il devait actionner la pompe fiscale. "Mais ça, ça valait uniquement pour l’ancienne législature", a répondu le bourgmestre avec le sourire. Réaction de la conseillère communale: "Non non, ça compte pour toutes les législatures ! Tous les ans nous espérons que vous augmentiez les impôts. Vous êtes sûr que ce n’est pas le moment ? Donc euh… pff, on fera avec. Nous comprenons que vous ne démissionnerez pas. "

Et ça ne devrait certainement pas être le cas en novembre l’an prochain, à mois d’un an des élections communales. En plus d’être impopulaire, ce choix d’augmenter l’IPP serait tout simplement suicidaire pour Jean-Charles Luperto et le PS sambrevillois.

Trois nouvelles crèches pour 93 places

La Région demande à la Commune d’introduire une nouvelle demande pour obtenir des subsides liés aux infrastructures.

La Commune de Sambreville a rentré sa candidature pour prétendre aux subsides du plan Cigogne. Objectif: augmenter le nombre de places pour la petite enfance sur le territoire. Le dossier a été retenu mais la Région demande d’introduire un nouveau dossier pour obtenir des subsides liés aux infrastructures de chaque projet.

Le premier est celui de Tamines, rue des Tombes où 56 enfants pourront être accueillis. Le second est celui de Velaine, rue des Acacias, avec la démolition et reconstruction d’un bâtiment pour accueillir 16 enfants. Et, enfin, le troisième est celui de la rue de Fleurus à Moignelée pour permettre l’ouverture de 21 places. Les conseillers ont évidemment approuvé ce point à l’unanimité.