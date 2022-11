Le lendemain, sa meilleure amie dépose plainte à la police, sur base des confidences reçues au téléphone: Mina a été violée, sur la banquette arrière d’un véhicule, après avoir été victime d’un malaise. Ses agresseurs sont Binyamin et Dany. "Et elle confie la même version des faits à son proviseur et à un éducateur, sans rien modifier", précise la substitute Malorgio.

Après avoir brossé les cours en après-midi, Mina a été contactée par un numéro inconnu sur son GSM. La seule indication donnée par l’interlocuteur ( "souviens-toi des garages de Farciennes") permet à l’adolescente de 16 ans de penser qu’il s’agit de Dany. Ce dernier, au volant du véhicule, vient finalement la chercher, accompagné par Binyamin et Melih. Ceyhun, lui, rejoint le groupe sur le chemin. La voiture s’arrête finalement au terril de Farciennes, non loin d’une cité. Alors que la jeune fille pensait simplement passer un moment "à papoter ou à fumer un joint", la scène tourne au viol, à côté du véhicule.

« Ce n’était pas vraiment des faits de viol »

Binyamin assène une fessée à Mina, tandis que le quatuor l’entoure. Stressée par la situation, la victime fait un malaise et s’évanouit. Quand elle revient à elle, Mina se trouve sur la banquette arrière, victime d’un premier viol par Dany. Les trois autres prévenus la frappent pendant qu’elle se débat, avant que Binyamin viole Mina à son tour.

Les faits d’une particulière gravité ont été examinés ce mercredi matin devant une chambre à trois juges, sans la présence de Dany, absent et jugé par défaut. Binyamin fut le premier à ouvrir le bal des déclarations interpellantes. Selon le jeune homme, il ne s’agit pas "vraiment" d’un viol et Mina était "provocante " vis-à-vis de lui et de son ami Dany. "On s’est fait sucer, il n’y a pas eu de force dans l’histoire. Un moment donné, elle disait non parce que son père la harcelait, car elle devait rentrer à une certaine heure. Elle était au courant que ce n’était pas pour rien qu’on allait la chercher. On est venu à quatre pour qu’elle nous suce." La plainte de Mina serait "une excuse", parce qu’elle est rentrée en retard. À croire les explications du premier prévenu, Mina se serait sentie mieux grâce à un bonbon à la menthe et aurait finalement changé d’avis pour faire une fellation.

À ses côtés, Melih conteste aussi le viol. L’homme, qui ne peut s’empêcher de rire de la situation sur le banc des prévenus, jure qu’il avait quitté les lieux en voyant que ça allait prendre une "mauvaise tournure". "Quand elle a fait sa crise d’asthme, je suis parti parce que je savais que ça allait mal tourner. Moi je ne comprends même pas ce que je fais devant vous et pourquoi on m’accuse de viol." Le son de cloche est similaire pour Ceyhun.

Pour le parquet, les prévenus se contredisent et affichent un profond manque de respect pour la victime, considérée comme "une fille facile". "C’est une fille qui a une vie sexuelle active et qui reconnaît avoir eu quatre rapports sexuels lors d’une soirée trois jours avant les faits. Le problème, c’est que ce jour-là, elle ne voulait rien", insiste la substitute Malorgio. Cinq ans de prison ont été requis contre les prévenus.

D’après Me Claudine Wiart, à la défense de Binyamin, Mina devait "savoir qu’elle n’était pas à l’abri de quelque chose en montant dans la voiture." Un acquittement est plaidé, tout comme pour Melih et Ceyhun. Jugement le 21 décembre.

* Le prénom de la victime a été modifié.