Châtelet: L’espoir d’une crèche de 84 places

La Ville de Châtelet n’échappe pas à ce type de déficit. Aussi a-t-elle décidé de répondre à l’appel à projets lancé par la Fédération. Dès l’été dernier, un site a été défini: au 16 de la rue Léon Dufays, dans le quartier de la Blanche-Borne, à Bouffioulx, sur un terrain appartenant en partie à la Ville, en partie au Logis châtelettain. Ce qui nécessiterait la démolition d’un des deux bâtiments de l’ancienne école, sans qu’on touche à celui occupé par le Cyclo-Club de Bouffioulx et le club pédestre L’Écureuil de Châtelet.

Le projet ne manque pas d’ambition. La capacité de la crèche serait de 84 places afin de répondre au mieux aux conditions de subsidiation. Lorsqu’on sait que, grosso modo, la capacité actuelle sur le territoire communal, tous opérateurs confondus, n’atteint pas 100 places, selon l’échevin de la Petite enfance, Sabine Ancia, on doublerait pratiquement le nombre.

L’étude du projet a été confiée à l’intercommunale Igretec. Le coût total est estimé à quelque 3,8 millions€ TVA comprise, la majeure partie étant destinée à la démolition et aux infrastructures évaluées à plus de 3,2 millions€. Mais la sélection du projet par la Fédération Wallonie Bruxelles signifierait une subsidiation de 80%, ce qui limiterait la quote-part communale à moins de 800 000 €.

À la tête de la Ville, on est assez optimiste. Notamment, explique l’échevin des Finances, Michel Mathy, parce que la situation socio-économique de Châtelet est avantageuse, si l’on peut dire. Non seulement le nombre de places d’accueil est peu élevé, mais les taux de chômage, global et féminin, sont importants: "Des places d’accueil d’enfants supplémentaires permettent aux parents, en particulier aux mamans, de suivre une formation, de travailler", commente l’échevin.

On notera encore que la Ville a rentré le dossier en synergie avec son CPAS. "C’est cohérent, car la crèche La Claire-Fontaine relève du CPAS, explique l’échevin Mathy. Notre idée, c’est que la directrice assure également la gestion de la future crèche, ce qui serait plus rationnel." À côté de cela, l’activité pourrait générer environ dix emplois. On n’en est pas là. Ce qui est sûr, c’est que le dossier a été introduit, reste à voir s’il sera retenu.