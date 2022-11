Gare de Charleroi Sud: un changement de nom qui fâche

C’est pourtant peu de dire que ce projet passe mal auprès des élus locaux, placés au pied du mur par une indiscrétion de L’Avenir. La conseillère Line Manouvrier (PS) s’en est fait l’écho au conseil communal de Charleroi. Pour elle, la Ville a raté une opportunité de consulter sa population et les usagers de la gare, elle est passée en force, au mépris de l’avis de ses élus. Et on a bien senti au ton quelque peu exaspéré de la conseillère socialiste qu’elle n’avait guère apprécié avoir été mise hors-jeu par le collège, et en particulier par l’échevin en charge de la Mobilité, Xavier Desgain (Écolo).

Celui-ci a confirmé l’existence d’une note prospective au sein de son cabinet: y sont énumérées des propositions de modifications. Ainsi, la gare de Lodelinsart prendrait le nom de Charleroi Verreries, celle de Marchienne Zone celui de Charleroi Saint-Martin, Charleroi Violette en lieu et place de Couillet, Charleroi Ouest de Marchienne-au-Pont et Charleroi Dampremy La Planche en remplacement de Charleroi Ouest.

Si l’échevin a admis réfléchir à une actualisation des noms de gares ferroviaires, mais aussi de stations de métro, d’arrêts de bus et même de sorties du ring R9 pour coller à la réalité, il affirme que le processus ne fait que démarrer. Qu’il n’y a pas de caractère d’urgence ni de craintes à avoir sur la volonté de recourir à la concertation, en tout cas d’en débattre démocratiquement. L’enfer est pavé de bonnes intentions. C’est ainsi sur un ton badin que la conseillère a eu le mot de la fin: "Si je vous comprends bien, rien n’est formel ni urgent. Mais la gare de Charleroi Sud change de nom demain."