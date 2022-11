La cote d’Écolo à la majorité PS: un 2/10

Au-delà des divergences idéologiques classiques quant à la gestion de la cité, il est singulièrement saignant avec son chef de file, dont Écolo reconnaît pourtant qu’il a une étoffe de ministre, des qualités de champion hors pair en relations publiques. En un mot, "un gâchis".

Néanmoins, Écolo estime que la perte de confiance vis-à-vis de Jean-Charles Luperto, qui incarne pleinement cette gouvernance par son professionnalisme, est totale. Pas moins. En cause, un sujet sensible voire tabou, dont l’épilogue vient d’être révélé avec 10 mois de retard: le rejet par la Cour européenne des droits de l’homme du recours introduit par le député-bourgmestre. Une décision qui de facto coule dans le marbre sa condamnation par la Cour d’appel de Liège, en septembre 2020, à une peine de 6 mois de prison avec sursis de 2 ans et à une amende pour outrage public aux mœurs.

Jusque-là, les élus, tous partis confondus, serraient les rangs autour de Jean-Charles Luperto. C’en est fini. Du moins, Écolo est le seul à marteler que, étant condamné, son autorité morale est entachée. "Il n’applique pas pour lui-même le devoir d’exemplarité auquel nous sommes tous tenus, tonne Écolo. Il ne comprend pas pourquoi il n’est plus éthique de garder son poste de chef de la police. Oui c’est vrai, les faits sont d’ordre privé, et alors ? Il s’agit de faits de mœurs." Cette saga achevée, Écolo se dit "choqué et même en colère du déni complet de M. Luperto quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné." Précisons que Jean-Charles Luperto a toujours nié les faits.

Écolo retourne le couteau dans la plaie: "Il a des failles et des faiblesses comme tout un chacun et cela, nous ne le jugeons pas. Par contre, nous jugeons son attitude hautaine envers la justice, le manque d’empathie pour le jeune garçon (mineur) qui est la véritable victime de cette affaire, le secret de plus de 10 mois entourant la décision de la Cour européenne, le manque d’égard envers nous tous, Sambrevillois, qui subissons les quolibets depuis tant d’années". Les humoristes des médias oraux ont la mémoire longue, les faits, commis à la station-service de Spy, remontant à 2014.

Le silence assourdissant du PS national sur cette affaire sensible interpelle aussi Écolo. Doit-il comprendre que, "sous prétexte d’être un gros porteur de voix, M. Luperto bénéficie de l’impunité, de la protection absolue ?" Pour les verts sambrevillois, "ce manque de réaction forte ne fait que confirmer aux yeux des citoyens et des nôtres que la confiance n’est plus." Et qu’il y a donc deux poids deux mesures.

La voiture, cette reine

En ce qui concerne le développement de la cité, qui appelle à une végétalisation pour compenser le réchauffement, le PS, selon Écolo, a encore tout faux. Entre autres exemples, les arbres (certes parfois malades) sont abattus sans qu’un renouvellement ne soit prévu. La végétalisation ? Aucune réflexion n’est à l’ordre du jour et la commission végétalisation n’est plus convoquée.

Les économies d’énergies ? Ce n’est pas ça non plus. Quid des objectifs de la convention des maires, reconduite, qui vise à dépasser les objectifs européens de réduction des émissions de CO2 (-40% à l’horizon 2030) ? Mais, pour Écolo, des éléments font craindre le leurre du greenwashing. En témoigne le départ prématuré du coordinateur Pollec (Politique locale Énergie Climat) après seulement quelques mois, "convaincu que rien n’est possible parce qu’il n’y a pas de volonté politique à Sambreville". Et personne n’a eu la politesse de lui demander pourquoi il partait. Dans ce contexte, Écolo demande une évaluation des économies déjà réalisées, des prévisions. "En fait, impossible pour eux de répondre. Ils n’en ont rien à cirer, ils naviguent à vue", tacle le chef de file au conseil, Jean-Luc Revelard.

La mobilité, autre cheval de bataille d’Écolo, "un parcours du combattant, tant il manque des pistes cyclables sécurisées, des parkings sécurisés pour vélos, des bornes électriques, des stations de voitures partagées, des sentiers et des trottoirs entretenus". En un mot, la voiture reste reine, en dépit d’un état des routes incroyablement désastreux. "A Falisolle, l’autre jour, j’ai fait un 18 trous", rit jaune le chef de file au conseil. Un bémol: tout n’est pas de leur faute. Mais les crises ne peuvent avoir indéfiniment bon dos. Gouvernance chaotique, absence de vision, comptes dans le rouge etc. Par habitude, Écolo attribue une cote sur 10.

Il y a eu un 6, et un 5, promis juré. Mais là, la cote s’écrase grave: 2/10. Un humiliant bonnet d’âne. L’élève Luperto, le meilleur de la classe, ne va pas aimer, à moins de n’en avoir rien à cirer.