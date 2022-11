Un coup de portière au visage: un acte « involontaire »

Pour le ministère public, Antoine a bien volontairement blessé son ex-compagne. Détail interpellant: la jeune femme est allée déposer plainte quatre jours plus tard, pour une histoire de harcèlement, à la police. Et les traces sur son visage étaient visibles. Six mois de prison sont requis, sans s’opposer à un sursis compte tenu du contexte particulier de la scène (rupture sentimentale) et l’absence de casier judiciaire. À la défense, on espère une requalification des faits pour la circonstance involontaire de la scène et une suspension simple du prononcé. Jugement dans un mois.