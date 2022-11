Saint Nicolas s’invite au cours de néerlandais

Dans quelques semaines, le Grand saint Nicolas viendra offrir des cadeaux aux enfants sages. Cette fête des écoliers est l’occasion de motiver les enfants en adaptant les cours. Dans les écoles primaires Saint-Barthélemy d’Heppignies et de Châtelineau, ainsi qu’à Sainte-Marie à Châtelineau, "Juf" Laurence, professeur de néerlandais, a souhaité joindre l’utile à l’agréable. Adepte des méthodes d’apprentissage ludiques, elle a enjoint toutes ses classes à écrire en néerlandais. "C’est l’opportunité pour les enfants de découvrir la culture et aussi l’occasion d’utiliser le néerlandais dans une situation réelle de vie. C’est un défi motivant qui permet de captiver les enfants et de les engager dans une tâche d’apprentissage fun. L’activité a aussi une dimension culturelle car cela permet d’aborder la culture des utilisateurs de l’autre langue et, au-delà, de créer des ponts."