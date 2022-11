Il heurte une voiture, frappe le propriétaire puis s’enfuit

Rapidement retrouvé, il est passé aux aveux quand il a été confronté par les policiers. Et le voilà devant le tribunal correctionnel… une fois de plus ! Parce qu’en plus Hicham a déjà plusieurs condamnations à son actif. Son casier est bien rempli entre 2004 et 2021. Pour l’instant, il est sous libération conditionnelle avec un suivi par un agent de probation jusqu’en 2026, après plusieurs condamnations à des années et des années de prison.

"Il a mal réagi et le contexte n’excuse rien, mais il a pris peur parce qu’à l’époque il avait un bracelet électronique et ne voulait pas retourner en prison", dit son avocate. "Il a un travail, il a arrêté de consommer des stupéfiants, il essaie de se réinsérer. Il est déjà suivi de près par la justice jusqu’en 2026, je demande donc une peine de travail: il sera sanctionné mais ne retournera pas en prison." Le procureur dit "entendre les efforts pour se réinsérer" et demande lui aussi une peine de travail. Jugement le 13 décembre.