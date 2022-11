Conseil communal de Fosses: Les taxes moins salées que les factures

En fait de débat, les chiffres de ces règlements ayant juste été adaptés à l’évolution des législations, et de ce fait ne variant que d’un chouïa par rapport à 2022, il s’est révélé constructif. D’entre toutes, une donnée centrale retient l’attention des travailleurs contributeurs: le taux d’imposition additionnel à l’impôt des personnes physiques (IPP). Bonne nouvelle: Inchangé là aussi. Le curseur est bloqué à 8,5%, soit un peu moins que le maximum autorisé en 2022: 8,8 %.

Inchangé, alors que l’inflation galope à hauteur des 10 % ? Est-ce raisonnable ? "Je suis curieuse de savoir quel impact l’augmentation du prix des énergies aura sur ces prévisions" (optimistes) note Céline Casteels (Écolo). Le copier-coller résistera-t-il à cette crise énergétique sans précédent ? Si non, c’est pas bien sorcier, il faudra recourir à des modifications budgétaires. Pour l’échevin des Finances Étienne Drèze, les recettes versées par le biais de l’IPP sont loin d’être stables. "C’est bien beau quand le Fédéral prend des dispositions pour réduire l’assiette fiscale, j’en suis le premier heureux, mais ces dégrèvements impactent l’IPP et donc les recettes", dit-il.

Seuls deux règlements-taxes suscitent un questionnement de la minorité (voir ci-contre). Dont la modique taxe de séjour. Fixée à 1 € par personne et par nuitée, elle pourrait rapporter plus, assure Écolo. En effet, des citoyens s’improvisant hôte touristique, et proposant une offre d’hébergement siglée Airbnb, oublie de déclarer leur activité accessoire. Ils accueillent sans doute très bien leurs visiteurs ayant réservé via des plates-formes dédiées, mais ignorent que l’activité suppose non seulement de s’acquitter de la taxe mais de disposer d’une attestation "incendie". En 2021, Fosses a enregistré 7 754 nuitées.

Ramasser les poubelles deux fois par mois ?

Les coûts de la collecte des déchets ménagers par conteneurs à puce et de leur traitement vont, eux, augmenter.

Les taux forfaitaires sont portés de 55 à 220 € selon la composition de la famille. Ainsi, pour un isolé, le taux passera de 45 à 55 €.

Or, le coût vérité 2023 est on ne peut mieux: recettes et dépenses s’équilibrent à 100 %.

Pour Françoise Doumont (Écolo), les excellents trieurs fossois, respectueux de l’environnement, se trouvent bien peu remerciés. Actuellement, une famille de 5 personnes au tri exemplaire, réduisant leurs déchets à leur seule portion incinérable, s’acquitte d’un montant de 140 €, dont 20 € pour l’enlèvement. Comment réduire davantage la voilure de la taxe ? Et l’élue de faire une proposition: "Fosses ne pourrait-il pas se positionner pour ramener la fréquence de passage des camions vidangeurs des déchets d’une fois/semaine à une fois/15 jours ?" Comme les sacs bleus. Argument: la Toussaint, jour férié, est tombée un mardi, jour de la collecte. Qui s’est plaint que le camion ne soit pas passé ce jour-là ? Combien de familles mettent leur poubelle à vider chaque semaine ? Le chiffre n’existe pas. "C’est un calcul à faire, réplique l’échevin des Finances. Ce sera plus problématique pour des citoyens résidant dans le centre, qui disposent de moins d’espace de stockage. Et pour des personnes souffrant d’incontinence, mais je poserai la question."