Deux avis défavorables au projet agrivoltaïque de Presles

Lors de la réunion organisée par le demandeur, Sambre Agri Énergie (filiale d’Ether Energy), plusieurs citoyens avaient émis, à tout le moins, des réserves par rapport à ce projet de "bergerie solaire" de 19 hectares. Ils étaient moins nombreux – six – à l’issue de l’enquête publique, à déposer un courrier, mais ils pointaient de la même façon les aspects négatifs ou trop flous du projet qui pourrait être le plus important de ce type en Wallonie.

Parmi les arguments, l’impact paysager et une certaine disqualification de la terre agricole visée, utilisée jusque-là pour des cultures, bien que le promoteur ait pour ambition de la régénérer après des années d’appauvrissement lié à une utilisation intensive. Les réclamants sont aussi perplexes par rapport à la promesse d’une "communauté d’énergie" qui ne garantit pas, jusqu’à présent, aux habitants un avantage évident.

Du côté des apiculteurs, on s’inquiète du nombre de ruches – plusieurs dizaines – dans ce secteur. Un trop grand nombre d’abeilles pourrait poser un problème de nourriture malgré l’intention du demandeur de semer des plantes mellifères censées mieux se développer à l’ombre des panneaux solaires. Des maladies pourraient aussi se propager davantage. Certains redoutent les… déjections d’abeilles qui pourraient provoquer des nuisances. Ce qui, renseignements pris auprès d’un formateur en apiculture, semble assez "anecdotique", pour les panneaux et plus encore pour les riverains, fort éloignés.

Dans sa vingtaine de considérants motivant son refus, l’exécutif communal a repris nombre d’arguments avancés lors de l’enquête publique. Il a aussi soulevé les questions du raccordement – en voirie ou aérien ? – à la sous-station Elia de Farciennes, de la circulation de la faune sauvage entravée par la clôture du site ou encore du déplacement du bosquet de la Taille des Pourcias…

Avant le collège, la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) avait, dès le 8 novembre, remis elle aussi un avis défavorable, notamment en raison de la perturbation du couloir écologique de ce secteur. Trois membres se sont opposés, les cinq autres s’abstenant.

Ces avis sont désormais dans les mains des fonctionnaires technique et délégué de la Wallonie, à qui revient la décision de délivrer le permis. La commune, qui a fait savoir qu’elle sera particulièrement attentive à la suite réservée au projet, pourrait s’opposer au permis en recourant au ministre wallon compétent.