Un miel "grand cru" dans des ruches de Falisolle

Son savoir, sa vigilance et sa persévérance ont été récompensés face à une concurrence internationale. Les participants étaient issus de France, Suisse et même du Rwanda, de Tunisie ou encore de Madagascar.

Jean-Francis Gois est le seul Namurois à avoir été médaillé. "C’est une belle reconnaissance pour moi, pour notre famille. Quand ils ont cité les lauréats de la médaille de bronze, nous pensions que c’était fichu (rires)."

Son nectar sucré a été analysé sous toutes ses coutures. D’abord via un examen physicochimique. "Un laboratoire a étudié l’humidité, le PH et bien d’autres éléments. Les résultats ont démontré que mon miel présentait des notes chaudes, végétales et aromatiques." Après la physique et la chimie, le goût a été jugé. Un élément crucial, quoique plus subjectif, qui a séduit la trentaine de goûteurs. "Chacun d’eux a ensuite attribué des points. Puisque nous avons remporté la médaille d’argent, je pense que nous avons séduit pas mal de palais !"

Rythmée par la nature

Si Jean-Francis s’est lancé dans cette aventure rythmée par la nature, c’est grâce à son beau-fils, il y a sept ans. "C’est lui qui a commencé l’apiculture dans le fond de notre jardin. Lorsqu’il est parti, j’ai continué à m’occuper de ses ruches. Par curiosité au départ car j’aime apprendre comment la nature fonctionne. Et puis, c’est devenu une passion. J’ai pris goût et j’ai suivi une formation de deux ans à Sart-Saint-Laurent avec un professeur, M. Roberti." Cet apprentissage lui a permis de décrocher cette médaille d’argent. Car, si les abeilles butinent et produisent ensuite le miel, c’est Jean-Francis qui le travaille et en contrôle l’élaboration grâce à ses connaissances. "C’est une réflexion permanente qui s’acquiert grâce à l’expérience. Il faut récolter au bon moment. Au départ, j’enlevais mes cadres de la ruche trop tôt. Le miel n’était pas assez mature, ou bien il s’était cristallisé. J’ai appris de mes erreurs. Cette passion ne se résume pas non plus qu’à la récolte et au produit fini. Durant la haute saison, c’est aussi un travail au quotidien pour améliorer en permanence le confort des abeilles. Je vérifie également si la ruche n’est pas atteinte d’une maladie comme le varroa, qui détruit les larves et donc la ruche."

Succès au Luxembourg

S’il a un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’apiculture, c’est de suivre une formation. "Tout le monde peut acheter une reine et créer sa ruche dans le fond de son jardin. Mais, sans connaissance, la sauce prend rarement. Il faut savoir, par exemple, que cette période de l’année est cruciale pour les abeilles. Il faut leur donner assez de nourriture pour passer l’hiver. Si l’apiculteur n’apporte pas les soins nécessaires, la reine ne pondra pas et il n’y aura pas de colonie au mois de mars, début de la haute saison."

Tous ces ingrédients lui ont permis de trouver la recette presque parfaite pour son miel. "Il faut également être patient, et pouvoir rebondir après avoir commis des erreurs." Malheureusement pour les curieux ou les gourmands, les kilos de son grand cru du printemps 2022 ont été vendus. "Nos pots ont eu un grand succès dans notre village." Et même au-delà de la frontière. "C’est au Luxembourg, où ma fille habite, que nous en avons vendu le plus !"

700 kilos par an

En moyenne, Jean-Francis Gois et sa famille récoltent aux alentours de 700 kg par an. "Tout dépend de la météo. Cette année était particulièrement prolifique."

Trois ruches détruites par les frelons

Les frelons asiatiques n’ont pas épargné les colonies d’abeilles de l’apiculteur. "J’ai toujours été épargné avant ce printemps. J’ai perdu trois ruches sur 15. Les frelons sont attirés par les abeilles car elles sont, pour eux, un apport en protéines." Jean-Francis a installé un piège artisanal. "Une bouteille avec un cocktail maison à l’intérieur: vin blanc, sucre et grenadine. Elle est percée de petits trous pour laisser la possibilité aux abeilles de sortir du piège."

Pour soigner des brûlures

Le miel possède de nombreuses vertus. "Je conseille d’appliquer du miel sur une brûlure ou sur une petite plaie pour accélérer la cicatrisation." Il est également efficace contre les maux de gorge. "Une bonne cuillère de miel dans du thé, c’est parfait."