Charleroi: Les derniers jours de l’église Sainte-Marie de Lodelinsart

Une déception pour la Maison des Jeunes

Pour le directeur de la maison de jeunes Secteur 42 (installée à côté de Sainte Marie) Philippe Hembise, la Ville est passée à côté d’un projet audacieux de maintien d’une partie de la crypte. Le directeur en avait émis l’idée voici un an: reconvertir ces espaces en studios de répétition et d’enregistrement. Bien insonorisés grâce à l’épaisseur de leurs murs, ils auraient permis à la MJ de rencontrer une demande croissante des jeunes, sans la moindre nuisance sonore pour le quartier. Le projet n’a pas été pris en considération. Il semble même avoir été placé sous l’éteignoir avant qu’on en étudie la faisabilité technique ou budgétaire. Ce qui est dommage à la veille de l’ouverture d’une procédure de "maîtrise d’usage", durant laquelle la ville va se mettre à l’écoute des besoins de la population locale et des opérateurs de proximité. Il s’agit en effet de préparer le réaménagement de la place Edmond Gilles, que prolonge l’église. La création d’un parc sur l’empreinte de sainte Marie est une des conditions d’octroi du permis. Le fonctionnaire délégué a aussi imposé le placement d’une clôture au point bas de l’édifice, à hauteur du jardin de la maison des jeunes afin de préserver cet espace des risques d’intrusion. Le parc sera-t-il provisoire, appelé à évoluer vers un autre projet ? Dans le quartier, l’espoir est de se faire entendre. Jusqu’à présent, la ville s’est montrée peu encline à l’écoute, voire complètement sourde aux demandes et mises en garde. Un mauvais départ pour faire de la participation. La maîtrise d’usage se doit de prouver le contraire…