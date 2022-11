Charleroi: condamné à la prison avec sursis, il ne respecte pas les conditions

Trois ans plus tard, cette même commission a rédigé un rapport de carence contre le quinquagénaire. Ce qui veut dire que, selon la commission, Pascal n’a pas respecté les conditions probatoires proposées par lui-même à la justice au moment de sa condamnation. D’après le rapport détaillé et transmis au tribunal correctionnel de Charleroi, Pascal a loupé des rendez-vous, a refusé le suivi médical pour sa consommation d’alcool et n’a pas terminé le suivi psychologique mis en place.

« Je n’étais pas très souvent chez moi »

Pour Pascal, ces différents manquements se justifient. Le Covid a, selon lui, eu son influence sur les rendez-vous. "Certains ont été reportés. Ensuite, des entretiens ont été organisés en visioconférence, mais ce n’était pas possible pour moi puisque je n’avais pas le matériel adéquat. Puis, il y a eu des travaux à la maison de justice", explique l’homme condamné. Il admet, tout de même, avoir loupé des rendez-vous les 8 et 15 septembre 2021, ne pas avoir été mis au courant de la séance un mois plus tard mais avoir suivi dans son intégralité la formation Praxis, pour la gestion de la violence.

Des problèmes de réception de courrier ont également eu raison de Pascal. De sa faute à lui, puisqu’il n’a jamais mentionné qu’il vivait la plupart du temps au domicile de sa compagne. "Je n’étais pas très souvent chez moi donc c’était très compliqué de suivre mon courrier. Il arrivait aussi des vols de courrier dans la boîte aux lettres de mon appartement." Pourtant, l’une des conditions probatoires imposées par la justice est de mentionner tout changement d’adresse, dans les plus brefs délais, à l’assistant de justice.

Un « laxisme incontestable »

Pour le parquet, Pascal a fait preuve de laxisme, s’est montré très favorable pour son suivi avant de faire preuve d’une certaine mauvaise foi. Par exemple, lorsque le condamné affirme que l’assistant invente un épisode. "Il dit presque que l’histoire où il s’est présenté en tenue de travail à un entretien et qu’il a suggéré de faire ça rapido parce qu’il devait retourner travailler a été inventée", souligne la substitute Broucke. Bien sûr, le Covid a compliqué les choses, mais le fait que Pascal n’a pas averti de son changement d’adresse démontre qu’il n’a pas été proactif.

De même pour le suivi médical. "En août 2020, il s’est engagé à prendre contact avec un médecin. Il n’a, depuis lors, remis qu’une seule analyse et les résultats n’étaient pas bons." La révocation du sursis probatoire est requise.

À la défense, Me Druart intervenant pour Me Puccini à l’audience, ne peut pas contester le manque d’organisation de son client. Une dernière chance est sollicitée par l’avocat, qui souligne la prise de conscience de son client. Trop tard ? Réponse le 2 décembre.