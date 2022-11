Plus chère de 600 000 €

À l’endroit du personnel communal, l’échevin des Finances Robert Joly a évoqué la nécessité, par devoir moral, d’adopter des comportements de retenue et d’économiser l’énergie.

Le chef de groupe du MR, Andrea Gagliardi, a été plus loin, jusqu’à appeler de ses vœux un big bang où les couleurs et idéologies politiques s’effaceraient au profit d’une union des forces pour répondre le mieux possible aux défis majeurs de la crise énergétique mondiale et confectionner un budget 2023 "vérité".

Pour rappel, la Commune de Mettet n’a pas pris seule l’initiative de rénover sa piscine, "La Tourette", à Biesme. Une infrastructure sportive de délassement inaugurée à la fin des années 70 et, sans surprise, ayant mal vieilli, ne répondant plus à aucune autre norme que celle de la passoire énergétique pure et dure.

Pour faire face à cette dépense de transition obligée, Mettet n’a pas raté le train du plan wallon "piscines", un important saupoudrage de 110 millions publics visant à moderniser les chaufferies, à implémenter dans ces carcasses de béton des technologies et matériaux de pointe en matière d’isolation, de systèmes d’aération et de filtration de l’eau. À les doter de châssis plus performants et plus attractifs, par le recours à des profilés rouges.

Mettet avait été retenue en mai 2018 parmi 33 autres piscines de Wallonie.

Les travaux, adjugés à l’entreprise namuroise De Graeve, du groupe Eiffage, ont commencé en mai 2021, en pleine crise sanitaire.

15% d’augmentation

Plus d’un an plus tard, du fait du déclenchement de la guerre en Ukraine, le secteur de la construction est sous tension. Les ruptures de chaînes d’approvisionnement, les pénuries de matériaux en découlant, l’inflation, ont déjoué les plans initiaux. À l’instar de tous les autres chantiers, en cours ou à venir, la rénovation de la piscine va coûter beaucoup plus cher.

Ce n’est pas la commune de Mettet qui pilote ce grand chantier mais une Régie communale autonome "Sports", présidée par le bourgmestre Yves Delforge.

Au conseil du 27 octobre, le trésorier de la régie, Fabien Dethier, a communiqué les derniers chiffres.

Initialement, l’estimation faite en dehors de toute crise tournait autour des 5 millions, études comprises, ventilée en 4 lots (le gros œuvre, le cuvelage, la filtration de l’eau et les systèmes techniques de chauffage, d’évacuation etc.). Une somme importante pour une commune jonglant avec 14 millions de budget annuel. Soustraction faite de la subvention régionale, fixée à 1 794 000, la part communale représentait 3 295 957 €. "Un montant certes élevé mais nécessaire à la pérennité de notre piscine", justifiait à l’époque le collège communal.

Des chiffres obsolètes donc, car les prix ont explosé. "On a bien fait de commencer les travaux immédiatement après avoir reçu les promesses de subsides", expose le trésorier. C’est à ce point grave qu’une Commune qui devrait démarrer aujourd’hui un chantier de construction ou de rénovation d’une piscine d’un gabarit similaire à celle de Biesme devrait débourser entre 1,5 et 2 millions de plus qu’il y a un an.

L’élu, qui sera promu échevin des Finances en juin 2023, se base sur l’expérience malheureuse de Leuze-en-Hainaut, qui a tergiversé du fait d’une santé financière plus précaire.

Autre exemple: un pouvoir public comme la Fédération Wallonie-Bruxelles constate par exemple que, pour construire une crèche, c’est plus onéreux en moyenne de 30 %. À Mettet, la casse liée à l’inflation est limitée. À ce stade, l’augmentation (sur 5 millions) varie de 600 à 700 000, soit moins de 15%.

Comment Mettet va-t-elle digérer cette ardoise ? Par un prêt à 0% de 1,8 million auprès de la Région et le reste par emprunt direct à charge de la Régie communale autonome Sports. La subvention régionale de près d’1,8 million n’a, elle, pas été adaptée à la hausse générale.

La fin des travaux est attendue pour la fin mars. Le temps de mettre la piscine sous eau et d’une phase de test, les nageurs devraient y repiquer la tête pour l’été 2023. Un peu plus de deux ans après l’avoir quittée, en avril 2021.