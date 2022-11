Yuriy et Nelli ont refait leur vie à Fosses

Dans un camp, au beau milieu d’un no man’s land, parmi une foule d’autres existences brutalement arrachées à la sérénité, et jetées sur les routes anxiogènes de l’exil, se trouvent Yuriy et Nelli. Ancien militaire, il était employé dans une fabrique de pièces pour tanks. Elle, vendeuse en supermarché. Ils vivaient paisiblement au cœur de Kharkov, ville martyre distante de seulement 20 km de la Russie, quand les chars russes ont violé l’intégrité du territoire.

Ils habitaient un bloc d’appartements. Sentant la mort rôder, ils ont rassemblé quelques objets à la hâte, préparé leur grosse jeep à une possible fuite en avant et aménagé dans un chalet de jardin, sans eau ni chauffage, par moins 14 degrés la nuit.

Ils ne pensaient pas partir. L’appel à l’aide d’une nièce transie de peur pour la vie de son bébé les fait finalement prendre la route et échouer dans ce camp.

Ils y errent depuis seulement deux heures quand le destin les fait croiser l’expédition fossoise. Déjà, ils se sont résolus à ne plus regarder en arrière. Leur vie a basculé. "Ils ont fait confiance à Marie-Jeanne et sont arrivés à Fosses le 15 mars à bord de leur propre voiture ". Le soir même, ils seront hébergés chez Sandrine et Joël, rue Grande. "On a fait connaissance à la Commune, le soir, avec l’aide d’une traductrice. Ils étaient épuisés". Sandrine, aide-soignante de métier, a besoin de témoigner du bel élan de solidarité qu’il lui a été donné de vivre à travers l’accueil de ce couple attachant. Elle a entendu dire que la générosité de certains Belges accueillants s’était retournée contre eux. Que d’autres étaient à bout, usés par le sans-gêne incrustant de leurs hôtes russophones. Que l’expérience avait heurté, épuisé et tourné court. Que les barrières culturelles et linguistiques s’étaient avérées infranchissables.

Ses tableaux derrière lui

"Je ne nie pas que des familles ont eu des problèmes, que l’intégration ne s’est pas bien passée, mais moi, j’ai envie de dire que Nelli et Yuriy font désormais partie de ma famille. On les a accueillis et ils nous l’ont bien rendu", souligne Sandrine, qui a cependant dû boucher ses oreilles à de rares mauvaises langues.

On pourrait a priori très aisément se désespérer de la nature humaine va-t-en-guerre, bêtement belliqueuse. Sandrine et Joël ont plutôt fait l’expérience de son sens aigu de l’hospitalité et de la solidarité. Et adresse un immense merci au passage à tous ceux qui, à Fosses, ont contribué à rendre le déracinement des Ukrainiens moins cruel.

Au total, une vingtaine d’entre eux sont réfugiés à Fosses. Sandrine n’oubliera jamais le printemps et l’été de cette année du retour de la guerre en Europe: "On leur avait donné le double des clefs, et ils en ont profité pour nous faire des surprises". Il s’agit de tuer l’ennui, l’angoisse de l’exil, d’arrêter les larmes qui coulent toutes seules du fait qu’ils ont refermé la porte de leur appartement sur tous les souvenirs d’une vie, à présent détruits ; que leurs compatriotes meurent sous les bombardements, et qu’ils vont devoir faire le deuil de leur chère terre natale.

"L’immeuble où ils habitaient a été touché, ainsi que leur appartement. Yuriy est un artiste peintre, il a laissé derrière lui tableaux, pinceaux et couleurs". Les reverra-t-il un jour ? L’incertitude quant à l’issue de la guerre est torturante.

Pour meubler leurs journées, le couple, habile de ses mains, a transformé un lopin de terre laissé en friche en un jardin prodigue en tomates, en oignons, cornichons et même en melons, à la faveur d’un été chaud. "Et comme il y avait trop de tout, ils nous ont appris à stériliser la miraculeuse production dans des bocaux."

On connaît les péchés capitaux des réseaux sociaux, hypernarcissisme, haine, impudeur etc. Ici, Facebook s’est révélé moteur. "Tout ce que j’ai demandé, je l’ai vu arriver. Des gens sont venus déposer des enveloppes dans ma boîte aux lettres." De sa vie, jamais Sandrine n’a vu assaut de tant de gentillesse, comme une lumière dans la nuit.