Nul autre opérateur culturel n’ayant mis le spectacle à l’affiche en Belgique, il s’agit d’une exclusivité nationale. Pas moins.

Le pitch ? Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster ! Pour servir cette comédie romantique et subtile, légère et si profonde, ils sont cinq: Agnès Piantadosi, Jacques Dutrifoy, Michaël Peigneux, Salvatore Vullo et Jacques Delmeire se partagent les rôles dans une mise en scène de Marie Paule Kumps. Dix dates de représentations sont prévues, du 11 au 27 novembre les vendredis et samedis à 20h, les dimanches à 16h (représentation supplémentaire le jeudi 17 à 20h).

Infos et réservations: 0474/388.032