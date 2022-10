Les Limotches, les folles vaches de Fosses, battent le pavé de Bruxelles

Pour ce qui relève du culturel, on vous expliquera plus loin, la Limotche est la voiture à quatre sous, et à quatre jambes, d’une légende rurale bien ancrée, servie par des symboles: des branches de noisetiers en guise de cravache pour faire avancer l’animal fou, et des épis de blés serrés en grappe.

La dernière fois, c’était il y a 7 ans, en octobre 2015. Les souvenirs sont impérissables. L’ivresse de ces retrouvailles à leur mesure.

©EdA

Ce second voyage à la capitale, dans le but ultime non pas de semer la pagaille mais bien d’aller saluer Manneken, le ket de Bruxelles si innocemment bon pisseur, mobilise les Limotches de Presles, Le Roux, Vitrival, Hauvent, Bambois et Névremont, ainsi que leur escorte en sarrau, d’où émerge une seule blouse blanche: celle du véto, très à cheval sur la désinfection des spectateurs. A ce niveau, celui de Le Roux, casquette vissée sur la tête, montre rapidement des signes de faiblesse: "Ah, notre vétérinaire, il est à point", s’enflamment quelques fêtards de Le Roux. Relève assurée: la Limotje des p’tits Gadis (sobriquet des Aisemontois), un modèle plus réduit, est aussi de sortie.

Clac clac clac ! La gueule monstrueuse de la Limotche de Presles, en bois, claque et ouvre ce tonitruant cortège dans les plus emblématiques rues touristiques de Bruxelles, toutes pavoisées de terrasses et d’enseignes prestigieuses, et très animées en ce très chaud samedi d’octobre.

Le passage de ce troupeau folklorique charrie une telle étrangeté, un tel décalage, entre cet univers vacher du ras des pâquerettes et les scintillantes boutiques des Galeries royales Saint-Hubert, maroquiniers, joailliers et chocolatiers, qu’une armada de smartphones se lève aussitôt sur le parcours pour capter cette comédie agricole.

Des Limotjes atteintes de la maladie de la vache folle, encadrées par autant de rigolos ! Franchement, quel Asiatique a déjà vu ça ? Sans aller jusque-là, quel Français a déjà assisté à un pareil tapage paysan au milieu de touristes et de dandies sophistiqués à belle mise et mocassins, dégustant cafés-crème et sushis.

Certains daignent accorder une oeillade à ce folklore primaire. Mais c’est une majorité, réjouie, qui se demande ce qui arrive de grave à Bruxelles et de quelle planète descend ce défilé hilarant aussi bizarrement accoutré, avec des gens aussi allumés.

Sous la verrière des galeries, les vachers ont fort à faire pour contenir les nerfs de leur indomptable bête.

Effluves sucrés-salés

Parce qu’accompagnées de musiciens, d’une petite caisse dynamique pour cadencer le rythme, et d’une bande de cuivres trompettants sur des airs facétieux, les Limotjes assourdissent les rues. Après le boulevard de l’Impératrice, la rue de la Montagne et galeries royales, les voilà se donnant en spectacle dans la rue des Bouchers. Un accordéon relance une rengaine: "Qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boite"

Les ruraux les plus éloquents mettent un point d’honneur à expliquer quelques rudiments de la mystérieuse légende, comme celui de baiser le valet de pique en faisant une obole au sabot. Dans la rue des Bouchers, un de ces hommes en sarrau a vainement tenté d’expliquer la chose à une jolie étrangère attablée devant un plat belge. La grand-place est en vue, où les Limotjes, sentant la vaste pâture, se mettent à courir à travers cet échantillonnage du monde entier. Des cris d’effroi résonnent. La foule se disperse comme si des créatures de la race des Aliens les poursuivaient. Ce ne sont que des vaches. No panic. Tandis que, alentours, les dessinateurs croquent la plus belle place du monde et que, tout aussi imperturbablement, à l’hôtel de ville, de belles femmes avec diadème sur cheveux d’ébène épousent de beautiful people.

Ça danse diablement sur la Grand’place, le temps de reconstituer les troupes pour descendre voir Manneken Pis, ce joli petit gars. Le cortège fend à présent une foule plus massive, se frayant un passage dans une pagaille écœurante d’effluves sucrés-salés de la Belgique gourmande, gaufres chaudes et frites en cornet.

Rue de l’Etuve, le tobu-bohu échoue et se comprime contre la statue de Manneken Pis pour entendre le message du président de l’Ordre de Manneken Pis. "Merci chers amis de vous trouver devant le plus célèbre personnage de Bruxelles et du monde, qui a revêtu aujourd’hui le costume (sarrau bleu et foulard rouge) q ue vous avez bien voulu lui offrir ", hurle-t-il. Entonnée à tue-tête, quelques paroles de la chanson glorifiant Manneken Pis est raccord avec la simplicité éructante du bon peuple de Fosses: "Une immense innocence sort à plein jet de son petit sifflet".