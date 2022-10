"Il n’y a pas de choix politiques", annonce Robert Joly. Nécessité fait loi. "On ne fait qu’adapter le budget à une nouvelle réalité: l’indexation automatique des salaires, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières."

Il rassure: "La situation est cependant maîtrisée et sous contrôle (Mettet doit recevoir 1,5 million), même si établir le budget 2023 relèvera d’un véritable défi." En attendant, Mettet provisionne "pour affronter des lendemains potentiellement plus dangereux."

Pas de panique, mais le personnel est néanmoins prié d’adopter des comportements de retenue: éteindre la lumière, ne plus chauffer à tort et à travers. "Il faut serrer la vis, c’est un devoir moral. Et il faut se mettre dans la tête qu’on ne sait plus épargner."

Le budget extraordinaire (investissements et travaux) a subi le même sort.

Andrea Gagliardi suggère alors une proposition de crise: "Loin de moi l’intention de participer à la confection du budget, il y a un échevin des Finances, mais réunissons une commission de crise, hors conseil, parce que nous sommes en guerre économique. Réfléchissons tout ensemble pour au futur de notre commune." Dit autrement: plutôt que de jouer au sapeur-pompier par le biais des modifs budgétaires, changeons le logiciel politique, unissons-nous.

La suggestion n’emballe pas le bourgmestre. "Oui, nous sommes dans une période hyperdifficile. Je suis au conseil communal depuis 40 ans et je n’ai jamais connu ça. Pourtant, il s’en est passé. Mais c’est en crise que les choix sont les plus difficiles. À sept autour d’une table (le collège), c’est déjà difficile, chaque échevin ayant ses priorités. Je ne suis pas contre le dialogue, mais lancer une commission budgétaire en cette période-ci, ce sera trop compliqué. Plutôt, discutons-en sereinement devant le conseil, et publiquement."

Même avis pour l’élu de la majorité Luc Vanderweyden (Rops): "Encommissionner, je peux comprendre ta demande Andrea, vu ton expertise, mais généralement, plus on est autour d’une table et moins on s’en sort".

Relâchez Barabbas

Andrea Gagliardi le formule autrement, en vain: "Nous sommes en guerre, il faut donc se serrer les coudes. Faisons fi de la politique. Moi, je ne veux pas m’immiscer." L’élu appelle ni plus ni moins à une rupture de paradigme, un grand rassemblement de sages cessant de se tirer dans les pattes.

Dans un autre registre, Valère Toussaint (MR) invite le collège à la prudence. "Il faudra, dit-il, prendre les objectifs politiques avec plus d’humilité. Force est de constater que tous les travaux en cours sont majorés". Effectivement, ça décoiffe: la rue du chant des Oiseaux (+ 25%), rue Sous l’Église (+ 20%), la salle de Stave (+ 25%) etc. On peut prévoir des travaux, certes, mais soyons prudents. Un chiffre lié au culte a interpellé: le retour de la croix et du coq sur l’église de Mettet coûtera 10 000 de plus, soit 25 000. "Ça me paraît exorbitant, alors qu’on chicane pour 5 000 € donnés à deux clubs de foot."

Damien Floymont, pour finir, fait la synthèse. Évoque un début de crises au pluriel, économique, climatique, énergétique, sociale. "C’est systémique. Tout converge. Et nous mangeons nos réserves. Et que ferons-nous quand nous n’en aurons-nous ?" Aux grands maux les grands moyens. Il interroge: "Faut-il faire cette grande réunion des opinions avant ou après les prochaines élections de 2024 ?" Il s’agit de faire attention, par les temps qui courent, et ne plus reproduire les mêmes fautes politiques ancrées dans la mémoire collective comme étant la loi du genre: "le jour et la veille des élections, dire tout et n’importe quoi", et se risquer à de douloureux lendemains, et à trahir les électeurs. Faut-il créer la grande union ou laisse le peuple seul juge, en bonne démocratie. L’élu rappelle que, la première fois dans l’histoire où on a laissé le peuple choisir, "entre un multirécidiviste et un mec qui ne faisait pas beaucoup de tort", le peuple a choisi un certain Barabbas.

Il faut parfois aussi s’en méfier, de la démocratie.