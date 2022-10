Charleroi : il y a 50 ans, l'Oasis faisait découvrir le couscous aux Carolos

C’est au début des années soixante, dix ans plus tôt, que son père Tahar a quitté son Algérie natale pour venir travailler dans un charbonnage en région de Charleroi. Après la mine, ce sera l’usine: il décroche en effet un boulot de gardien chez Glaverbel. Puis avec son épouse, il décide de tenter l’aventure de la restauration. Si on trouve du couscous à Bruxelles et dans le nord du pays, c’est encore totalement inconnu à Charleroi.

Le couple est le premier à en proposer aux clients. Il installe son restaurant dans un immeuble de la rue Charles Dupret. Au sous-sol, une découverte l’attend, c’est un vieux puits qu’il faut combler. "Ce puits va inspirer le nom de l’enseigne, l’Oasis."

Seule concession: les frites

Un demi-siècle plus tard, la spécialité demeure rigoureusement identique à la préparation initiale. "Nous n’avons rien changé à la recette créée par mon père, un bouillon à partir de légumes frais et d’épices avec des viandes grillées. La carte est restée simple. Pour satisfaire des clients qui ne voulaient pas de semoule, nous avons quand même dû nous adapter. Et introduire les frites, ce que mes parents s’étaient toujours refusé à faire", sourit le propriétaire.

En 2022, le restaurant agrandi en 1978 (et dédoublé à Namur en 1982) demeure une table de référence. "Nous avons survécu au chantier de Rive Gauche qui a duré cinq ans puis au Covid… Il faut maintenant faire face à la crise de l’énergie avec son impact sur les coûts du gaz de l’électricité et l’indexation des salaires. Jusqu’ici, nous avons réussi à maintenir nos prix sans aucune augmentation."