Charleroi: en provenance de la Martinique, la mule portait plus de 6 kg de cocaïne

Gaëlle n’avait pas, dans un premier temps, accepté cette mission de mule après avoir été accostée par "un ami d’un ami à un ami" lors d’une fête. La suite de l’affaire s’est conclue du côté des Antilles. "Elle est allée rendre visite à sa maman en Guadeloupe. Là-bas, à son arrivée, elle a été interpellée par téléphone et elle a finalement accepté. Après son arrivée en Martinique cette fois-ci, elle est arrivée devant un bâtiment et a été accueillie par un homme inconnu. Sa valise est revenue fermée via un autre individu lui aussi inconnu ", précise Me Vander Eyden, à la défense.

Du propre aveu de Gaëlle, elle a accepté la mission dans un but de lucre, à la suite de difficultés financières. Malgré l’absence de casier judiciaire, le parquet requiert tout de même une peine de minimum 2 ans de prison. La défense plaide une suspension probatoire pour la mère de famille originaire de France. Jugement le 17 novembre.