Aussi un projet de « transition citoyenne »

"C’est une façon de permettre à tout ménage d’accéder à l’énergie photovoltaïque, même s’il n’a pas une habitation bien située, avec une toiture bien exposée." Avec ses avantages. Car avec ces communautés d’énergie, poursuit le promoteur, "on court-circuite les intermédiaires". On bénéficie ainsi de tarifs moins élevés que ceux des producteurs habituels. Surtout si l’on consomme en direct, pendant les heures de production solaire. "On ne peut en dire plus actuellement, notamment à propos d’une éventuelle baisse des coûts de transport. Tout dépend de ce que prévoira la Wallonie dans la transposition, en cours d’élaboration, de la directive européenne sur les communautés d’énergie."