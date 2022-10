Incivilités à Charleroi: les premières caméras de surveillance en 2023

C’est ce que vient de confirmer l’échevin Mahmut Dogru en charge de la propreté dans une réponse écrite à la conseillère MR Lætitia Dehan: ce n’est plus qu’une question de temps. Les premières caméras entreront en action au début 2023. Chaque semaine, les services communaux de la propreté collectent en moyenne plus de 50 tonnes de dépôts de déchets sauvages. En 2020, le volume avait atteint 2665 tonnes, une situation intolérable dont le coût plombe les finances locales. Pour combattre ce fléau, la ville a décidé de consacrer 400.000 euros à l’acquisition, au placement et à l’entretien d’un réseau de caméras de surveillance. Un investissement initialement étalé sur quatre ans. "Notre choix ne s’est volontairement pas porté sur un seul modèle, mais sur plusieurs technologies qui permettent de mettre sous protection des environnements très différents", avait expliqué en son temps l’échevin Dogru. En effet, certaines caméras sont adaptées au milieu forestier, d’autres aux quartiers urbains et d’autres encore aux bords de routes ou aux terrains vagues. Embarquées dans des voitures, mobiles à haute résolution, elles se complètent pour une répression efficace. "Le premier marché lancé en février de l’année dernière n’a pas pu aboutir, en raison de la non-éligibilité des soumissionnaires", précise l’échevin. "Il a fallu reprendre la procédure à zéro. Un second marché a suivi cette année. Il est en cours d’attribution et les premières caméras fixes temporaires devraient être disponibles début 2023. Nous avons également acquis des modèles dits de" chasse " dont l’opérationnalisation ne pourra intervenir qu’après la mise en place de pictogrammes obligatoires, conformément à la loi. Une commande a été passée en ce sens: dès réception, cette signalétique sera installée." Vu la difficulté pour les communes de se doter rapidement d’équipements de vidéosurveillance, le SPW a décidé de reporter la date butoir du subside et envisage de le renouveler tous les ans, ajoute Mahmut Dogru. Sur le territoire carolo, les lieux d’implantation ne sont pas définis. Ils resteront secrets pour surprendre les auteurs, mais seront discutés en comités de pilotage incivilités.