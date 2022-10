Charleroi : Le plan routes est dans les clous

Plusieurs chantiers à plus d’un million

Parmi les gros morceaux, il y a le relifting de la rue Sohier à Jumet: un investissement de plus d’un million d’euros y sera consacré, pour un total de 3.000 mètres carrés de chaussée et de 2200 de trottoirs. La rénovation s’étendra aux voiries et espaces à chaque extrémité, la rue Frère Orban et la place Mayence. "Nos services ont tenu compte des fêtes de la Madeleine pour l’élaboration du calendrier de travaux. C’est ainsi que le traitement de la rue Sohier ne perturbera pas le déroulement de l’édition 2023", se félicite l’échevin.

Chirurgie lourde aussi pour la rue du Bierchamp à Marcinelle, où le coût s’élève à 1,7 million. Sur une longueur de 700 mètres, la voirie sera reliftée de façade à façade. Scindée en deux, l’exécution doit s’étaler sur 240 jours. La fin de la phase 1 verra le démarrage de la rénovation de la rue des Bans sur toute sa largeur, et son aménagement en sens unique limité pour les cyclistes.

Plusieurs autres chantiers sont financés par le fonds régional d’investissement des communes, comme la rue Charbonel à Ransart à hauteur d’1,67 million.

Rue Jospeh Wauters à Dampremy, l’opération s’élève à 1,38 million: le premier tronçon vient d’être asphalté, ce qui permet de basculer sur la phase 2, entre les rues Frère Orban et du Phénix. En préambule à l’ouverture des travaux, les impétrants sont à pied d’œuvre dans plusieurs autres rues promises à une modernisation. C’est notamment le cas dans les rues Fond Boulet et de la Tombe à Marcinelle.

De nombreux districts concernés

Deux liaisons importantes, l’une pour faire la jonction entre le quartier du Cazier et celui d’Hublinbu, l’autre avec la présence de la caserne des pompiers de Charleroi qui dessert toute la zone Hainaut Est. Dans le district nord à Jumet, la rue de la Fraternité et la place Mayence sont soumises à des travaux préparatoires. A Couillet enfin, la pose de l’égouttage est en cours dans la rue du Congo qui sera réaménagée en plain-pied avec des trottoirs traversants à chaque extrémité.

Les rénovations viennent ou vont s’achever dans la rue des Goutteaux à Mont-sur-Marchienne, avenue de la Prévoyance et rue du Panorama à Marcinelle, rue du Transvaal à Couillet, rues Tumelaire à Charleroi et Cité Malghem à Monceau. Dans les semaines à venir, les cinq districts urbains seront concernés par des ouvertures de chantier, quinze au total. Des investissements attendus par les habitants en raison du mauvais état des revêtements.

Les trottoirs aux urgences

Sur cette mandature, la majorité PS-C +-Écolo de Charleroi a affecté cinq millions d’euros au réaménagement des trottoirs. Inédit à l’échelle de la Wallonie en termes de méthodologie et d’investissements en fonds propres, le plan trottoirs de Charleroi associe les riverains à l’amélioration de leur cadre de vie. En juin de l’année dernière, la ville avait invité les conseils consultatifs citoyens et de participation de chacun des districts à faire connaître leurs désiderata en matière de réaménagement des cheminements piétons. Croisées à la connaissance technique des situations, ces préférences ont permis d’identifier une liste de projets prioritaires à la fois pour faciliter les déplacements et pour renforcer la sécurité dans les quartiers. "Pour établir cette liste, la présence d’écoles ou de bâtiments publics est entrée en ligne de compte", rappelle l’échevin des Travaux Éric Goffart. Un budget de cinq millions d’euros a été alloué à ce programme. Trois types de revêtements ont été retenus: hydrocarboné, pavés en béton et dalles 30 x30. L’intégration d’équipements PMR et d’éléments de végétalisation viennent compléter le cahier des charges. Charleroi compte 660 kilomètres de voirie, soit le double de trottoirs. Lancé fin août, le plan trottoirs a permis de remettre en état 500 mètres d’accotements de la rue Pasteur à Mont-sur-Marchienne. Alors que les rénovations de ceux des rues de la Remise à Montignies-sur-Sambre et Saint Fiacre à Monceau sont sur le point de se clôturer, les entreprises sont à pied d’œuvre dans les rues Bauduin à Montignies-sur-Sambre et des Nutons à Gilly. En attendant la rue Wauters à Gilly qui sera le prochain. Pour cette année, huit autres exécutions figurent au planning: dans le quartier Gailly à Gilly, dans les rues des Grogères et du Grand Pont à Marcinelle, la rue Jules Copée à Jumet, la rue Tienne Saint Gilles à Couillet, la rue Ligot à Gosselies, la rue Neuve à Lodelinsart et la rue du Moria à Mont-sur-Marchienne.